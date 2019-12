Taux de taxe foncière inchangé à Grande-Anse

Le village de Grande-Anse a réussi à garder son taux de taxation foncier au même niveau pour une quatrième année consécutive. Il demeurera à 1,4760$ par 100$ d’évaluation en 2020. Les élus ont adopté un budget de près de 1,2 million $ pour l’an prochain, une réduction de plus de 36 000$ par rapport à 2019.

L’augmentation de l’assiette fiscale du village de 1,8% (à près de 37,5 millions $) a permis au maire Gilles Thériault et aux conseillers d’aller chercher une somme additionnelle de plus de 8000$. Malgré un emprunt de 1,1 million $ pour la construction d’une nouvelle caserne en 2019, le ratio d’endettement de la municipalité n’est qu’à 6% pour l’année en cours et on prévoit qu’il diminuera à 4% à la fin de 2021, a laissé savoir le maire Gilles Thériault. Selon une politique établie, le pourcentage maximum permis est de 20%.

L’élu mentionne également que des sommes additionnelles pour le développement touristique, l’administration municipale et l’amélioration des infrastructures des bâtiments ont été prévues.