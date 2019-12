Centre pour jeunes: déception et frustration dans le Restigouche

La déception est vive au Restigouche à la suite à l’annonce du gouvernement Higgs de transférer le Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale dans la région de Moncton, et ce, même si on promet en retour l’achèvement du bâtiment et la bonification d’un autre service.

«C’est désolant, disgracieux… dégueulasse même.»

Le Centre pour jeunes, c’était l’un des projets que pilotait avec fierté Donald Arseneault lorsqu’il était député libéral dans Campbellton-Dalhousie. Aujourd’hui, c’est avec un dégoût affiché qu’il commente la décision du ministre de la Santé, Ted Flemming.

«C’est une autre décision qui affaiblit le nord de la province, une décision prise sans raison puisque ce projet était bon, il était viable, et il fonctionnait», clame M. Arseneault, soulignant que le centre est en fonction – avec le personnel nécessaire – depuis plusieurs mois maintenant.

Pour l’ancien député-ministre, le ministre Flemming a tout faux lorsqu’il clame que le choix de Campbellton était purement basé sur des considérations politiques.

«Au contraire, de nombreux experts ont fait partie du processus et celui-ci était très transparent. Le choix de l’emplacement a été basé sur des évaluations des ministères de la Santé et du Développement social. Compte tenu de la synergie possible avec le Centre Hospitalier Restigouche, ce choix était judicieux et l’est toujours. Dire le contraire, que la décision de l’époque était simplement politique, c’est induire les gens en erreur et ceux qui le font devraient avoir honte», soutient-il.

Journée sombre

Les réactions ne sont guères plus positives au niveau local.

Maire de Balmoral et président du Forum des maires du Restigouche, Charles Bernard, parlent également au nom de ses confrères de la Commission de services régionaux. Pour lui, la décision du gouvernement Higgs est ni plus ni moins qu’un désaveu non seulement du Restigouche, mais de l’ensemble de la ruralité néo-brunswickoise.

«Ce gouvernement nous ignore totalement, il nous traite comme des régions de seconde classe qui ne méritent aucune attention. On vient de passer au travers d’un terrible coup dur avec l’annonce de fermeture de la Fonderie à Belledune – une nouvelle qui va affecter tout le Nord –, et en guise de réponse, il ne trouve rien de mieux pour nous aider qu’en ajouter une autre couche en nous enlevant un projet pensé, réfléchi, et développé ici même. C’est très insultant», soutient M. Bernard, lui-même ancien fonctionnaire au niveau du développement social.

Celui-ci estime que tout était en place pour accueillir le Centre d’excellence. Le départ de ce dernier et l’annonce d’un nouveau service de traitements des dépendances forceront tout le monde à retourner à la case départ.

«On semble dire que l’on veut élargir le programme de traitement des dépendances. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, ce que ça implique, sinon qu’au lieu de 12 lits on parle de 24. Mais l’idée de départ était un centre pour jeunes. On a mis ce centre sur pieds de façon temporaire et il y a six jeunes sur place en ce moment. Ça fonctionne très bien. Vitalité a travaillé très fort pour attirer le personnel nécessaire. On va maintenant leur dire de s’en aller dans le Sud? C’est ça le message qu’on doit dire à nos spécialistes, à notre jeunesse?», questionne le maire.

Pour ce dernier, les arguments soulevés par les opposants du choix de Campbellton pour cette spécialité ne tiennent pas la route. S’il se réjouit que le bâtiment actuellement en construction obtienne les fonds nécessaires pour exécuter les travaux, M. Bernard déplore néanmoins la perte du service.

«Je trouve dommage que pour obtenir un service, on doive en laisser partir un autre. La position des élus du Restigouche a toujours été la même: on veut garder ce service et si on veut nous en donner d’autres, et bien on est preneur. Ce sera alors du surplus», indique-t-il.

Le président du Forum des maires rappelle par ailleurs que cela fait plusieurs mois maintenant que la CSR-Restigouche demande à rencontrer le ministre Flemming concernant l’avenir du Centre pour jeunes. Celui-ci a toujours refusé jusqu’à présent de venir dans la région, et même de rencontrer les élus à Fredericton. Cette rencontre est toutefois prévue mardi dans la capitale, maintenant que l’avenir de programme est décidé.

Une erreur enfin corrigée selon Bernard Richard

Si plusieurs s’indignent, d’autres au contraire saluent l’audace du gouvernement Higgs de revenir sur cette décision. En tête de cette liste, on retrouve l’ancien ministre libéral et défenseur des enfants, Bernard Richard.

À l’époque, celui-ci a siégé au comité qui a recommandé la région de Moncton pour l’établissement du Centre d’excellence. Il n’a jamais caché sa déception du choix de Campbellton. Au contraire, il n’a jamais cessé de militer en coulisse pour convaincre les gouvernements de reconsidérer ce choix.

«Ma position aujourd’hui n’a pas changé. Je trouve que si le gouvernement est sérieux dans sa volonté de créer un centre d’expertise, ça ne peut se faire qu’à un seul endroit au Nouveau-Brunswick, et c’est la région de Moncton», exprime-t-il.

Celui-ci affirme avoir fait part de ses préoccupations au gouvernement précédent et tenté – sans succès – de le convaincre de revenir sur sa décision.

«J’ai participé au débat et ma position ne m’a pas fait que des amis. J’ai essuyé mon lot de critiques, mais j’ai la conviction que c’est le meilleur choix. À mes yeux aujourd’hui, on corrige une erreur», exprime-t-il.

M. Richard – qui a été surpris d’apprendre qu’il ferait partie d’un nouveau comité chargé de trouver un nouvel emplacement pour le futur centre – estime qu’il sera plus facile pour la région du Sud-Est de recruter et de retenir la main-d’œuvre qualifiée nécessaire pour le centre. Il croit également que la proximité des universités et le fait que Moncton est la seule région où l’on retrouve deux hôpitaux régionaux des deux régies de la santé de la province sont autant de facteurs qui militent en faveur de son choix.

À l’inverse, il a toujours critiqué la distance de l’établissement des grands centres ainsi que sa proximité du Centre Hospitalier Restigouche, une proximité qui ajoutait, selon lui, au stigma.