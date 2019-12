Feu sur le toit d’un commerce à Moncton: plus de peur que de mal

Un réservoir de propane a subitement pris feu sur le toit d’un commerce près du collège Oulton à Moncton, jeudi matin. Personne n’a été blessé.

Quatre camions du service d’incendie de Moncton ont répondu à l’appel au commerce de la rue Edmonton, d’après le chef Rob Brine.

«On est montés sur le toit et on a découvert trois réservoirs de propane. Il y avait des flammes qui jaillissaient de l’un d’eux. Ils ont réussi à dissiper le propane et à éteindre les flammes.»

Il explique qu’il n’y a pas eu d’explosion.

Le réservoir est maintenant vide et il n’y a plus de danger, selon le chef pompier.

Les pompiers sont restés sur les lieux de l’incident pour tenter de refroidir le réservoir afin d’éviter que la charleur ne se répande aux deux autres réservoirs.

Des inspecteurs du service d’incendie de la Ville sont aussi sur les lieux afin de déterminer la cause de l’incident.