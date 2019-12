Tracadie adopte le budget de la CSR avec des conditions

Marie-Soleil Landry, de Caraquet, et Jean-Yves McGraw, de la Municipalité régionale de Tracadie, votent en faveur du budget 2020 de la CSR-PA. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

La Municipalité régionale de Tracadie a mis un peu d’eau dans son vin et a accepté d’appuyer le budget 2020 de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne, moins de 72 heures après avoir pourtant voté son refus.

Le maire adjoint de la MRT, Jean-Yves McGraw, a levé la main, tout comme les autres maires et membres des DSL, à l’approbation d’une estimation de 6,4 millions $ pour assurer les divers services de la CSR-PA pour la prochaine année.

Cependant, Tracadie – dont le droit de veto aurait fait achopper la proposition – se retire des études sur les infrastructures sportives et sur l’optimisation des services d’incendie, où elle économisera 18 000$. Lundi, les élus de la MRT désiraient également ne plus collaborer financièrement aux services collaboratifs du tourisme et de la véloroute, des champs pourtant obligatoires.

La position de la municipalité la plus importante de la région n’a pas manqué de soulever diverses remarques à la réunion de la CSR-PA, jeudi soir, à Caraquet.

Le maire de Bertrand, Yvon Godin, trouvait «ridicule» de poursuivre les démarches sur les deux études visées «sans notre membre le plus important à la table». Propos repris par le maire de Grande-Anse, Gilles Thériault, et le représentant de DSL Jacques Boucher.

Le maire de Néguac, Georges Savoie, déplore que la position de la ville voisine affecte directement son village et le sépare une fois de plus du reste de la Péninsule acadienne, comme cela avait été le cas dans la crise des poubelles.

«Si Tracadie veut être une grosse ville, des gens au conseil doivent s’ouvrir les yeux et accepter de négocier avec les gens autour. Nous devons trouver une solution pour que la Péninsule travaille ensemble et que Tracadie fasse partie de la solution. Néguac se sent isolé de nouveau. Faudra-t-il aller chercher nos services à Miramichi parce que Tracadie ne veut pas de nous? C’est triste», a-t-il indiqué.

Luc Robichaud, de Paquetville, a salué le bout de chemin fait par la MRT depuis lundi.

«Arrêtons de nous concentrer sur ces gens qui veulent isoler Tracadie. Faisons un premier pas et félicitons ceux qui ont le courage de vouloir travailler avec nous», a-t-il lancé.

Jean-Yves McGraw a indiqué qu’il entendait les doléances de ses collègues. Il a promis de les amener à la table du conseil dans l’espérance de les convaincre de participer ultérieurement aux deux études.

«Les gens qui siègent à notre table ont de bonnes intentions. Avec les bonnes explications, ils pourront comprendre la différence», estime le maire adjoint de la MRT.

Le président de la CSR-PA et maire de Saint-Isidore, Oscar Roussel, consent que la Péninsule a besoin de la MRT en tant que partenaire collaboratif.

«On est prêt à attendre pour que la grande région de Tracadie embarque avec nous. Ça demeure un tiers de la Péninsule. Sans elle, c’est difficile de fonctionner», a-t-il souligné.