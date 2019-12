Vers une nouvelle police des polices au Nouveau-Brunswick?

Un ancien gendarme embauché par la province pour examiner les activités de la Commission de police du Nouveau-Brunswick propose la création d’une équipe d’enquêteurs chargée d’investiguer les cas de décès ou de blessures graves impliquant des agents de police.

Alphonse MacNeil, commissaire adjoint de la GRC à la retraite, recommande que le Nouveau-Brunswick se dote de sa propre équipe d’intervention en cas d’incident grave, indépendante du gouvernement comme de la police.

Dans son rapport publié jeudi, il invite le gouvernement à imiter les six autres provinces – la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, l’Alberta et la Colombie-Britannique – qui ont mis sur pied une telle unité.

La province a fait appel à Alphonse MacNeil, qui a aussi dirigé l’enquête indépendante sur la fusillade de Moncton en juin 2014, après que la Commission de police du Nouveau-Brunswick se soit retrouvée au centre d’une controverse concernant une enquête sur la conduite d’un ex-haut gradé de la police municipale de Saint-Jean, à la suite du meurtre de l’homme d’affaires multimillionnaire Richard Oland.

S’il reconnaît que la création d’une équipe d’enquête indépendante ne faisait pas partie de son mandat, le consultant souligne qu’il s’agit là d’un élément essentiel à la surveillance de l’activité policière.

Actuellement, la GRC, les sept services de police municipaux et les deux services de police régionaux opérant au Nouveau-Brunswick peuvent faire appel à l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse (SiRT) pour enquêter lorsqu’une personne est tuée ou blessée.

Or, cette équipe ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer sa disponibilité surtout lorsqu’on lui demande de traiter de cas dans d’autres provinces, souligne M. MacNeil.

«Il incombe aux enquêteurs de sécuriser les lieux, et une arrivée tardive sur place pourrait avoir une incidence négative sur l’enquête ou gêner le public au-delà de ce qui est nécessaire. Il y a aussi la question de la nécessité d’avoir des enquêteurs bilingues. De plus, l’équipe dispose, en Nouvelle-Écosse, de pouvoirs législatifs qui ne sont plus valables lorsque ses agents interviennent au Nouveau-Brunswick», remarque le consultant.

L’organisation compte quatre enquêteurs et dispose d’un budget annuel de 600 000$. En février, son directeur, Felix Cacchione, faisait valoir les distances considérables à parcourir, la charge de travail et les contraintes budgétaires qui pèsent sur le SiRT. Il suggérait alors la mise sur pied d’une «police des polices» dans chacune des provinces de l’Atlantique.

L’Association des policiers du Nouveau-Brunswick s’est également prononcée en faveur d’un tel changement.

Alphonse MacNeil note que le Nouveau-Brunswick pourrait aussi opter pour une équipe de deux personnes qui travaillerait sous la direction de l’unité néo-écossaise. Dans tous les cas, des changements à la Loi sur la Police seront nécessaires.

Le ministre de la Sécurité publique, Carl Urquart, se dit prêt à évaluer les mesures proposées.

«Nous acceptons ces recommandations et nous prendrons les mesures nécessaires pour répondre à celles qui sont formulées directement à l’intention du ministère de la Sécurité publique.»

Le dossier sera l’objet de discussions avec la Commission de police du Nouveau-Brunswick et les forces policières de la province après les Fêtes, assure-t-il.

La veille du dépôt du rapport, la GRC a annoncé avoir fait appel à l’Unité d’enquête indépendante du Manitoba pour faire la lumière sur les circonstances entourant l’arrestation d’un homme de 27 ans, blessé au terme d’une course-poursuite la semaine dernière à Moncton. La SiRT n’était cette fois pas disponible pour mener l’enquête.

À noter que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a créé cette année une équipe indépendante chargée d’enquêter sur les incidents graves qui mettent en cause les membres des forces policières. Son mandat couvre un large éventail d’incidents, allant du décès d’un membre du public lors d’une intervention, aux cas de violence conjugale impliquant un agent.