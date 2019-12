10 ans pour faire avancer la lutte contre le cancer

Les chercheurs du laboratoire travaillent au traitement du cancer du poumon, de la prostate, du sein et du rein.

L’Université de Moncton, le Réseau de santé Vitalité et l’Institut atlantique de recherche sur le cancer ont signé un accord de 10 ans vendredi. Les trois organisations sont égales dans la hiérarchie du Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick.

Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de Moncton, Gilles Lanteigne, PDG de Vitalité et Dr Rodney Ouellette, président et directeur scientifique de l’IARC ont signé l’entente au Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick (CMPNB).

Un des objectifs est de faire en sorte que le Centre devienne un pôle d’excellence en recherche en santé dans la province, souligne M. Couturier.

Ce traité vient officialiser les 10 prochaines années de collaboration entre le milieu universitaire, hospitalier et de la recherche.

«C’est sûr qu’avec notre mission universitaire et d’enseignement, c’est un volet absolument stratégique, c’est un gros pas en avant», explique Dr Ouellette.

Gilles Lanteigne souligne d’ailleurs que les projets de recherche nécessitent l’expertise académique de l’université et l’expertise clinique de l’hôpital.»

En effet, des professeurs de l’U de M travailleront en partenariat avec Vitalité et l’Institut atlantique de recherche sur le cancer.

De l’autre côté de l’endroit où avait lieu la signature, un laboratoire est en pleine ébullition. Cinq experts en recherche biomédicale s’attèlent à trouver les remèdes contre le cancer.

Rémi Richard, agent de développement commercial pour le Centre de médecine de précision, indique que le quatrième étage servira de recherche sur tout ce qui a trait au cancer.

Il dit que les chercheurs travaillent au traitement du cancer du poumon, de la prostate, du sein et du rein. Ils s’inspirent des avancées à l’international pour l’appliquer ici.

Dans le laboratoire, les scientifiques manipulent à l’aide leur pipelette de l’ADN, ainsi que des cellules cancérigènes afin de comprendre comment elles répondent à diverses substances.

Déjà en marche, l’ouverture officielle du CMPNB est prévue pour l’année prochaine.

Autrefois, les trois équipes travaillaient en vase clos. L’objectif du centre est que le milieu universitaire, de la recherche et hospitalier travaillent de manière fusionnelle, sous le même toit.

«Si on voulait collaborer avec nos paires à l’Université de Moncton, il fallait passer un coup de fil ou envoyer un courriel. T’as pas le niveau de synergie ou de brain power que tu peux avoir quand les deux personnes sont au même endroit.»

De plus, le rôle de l’oncologue est de prodiguer des soins aux patients atteints du cancer. Le fait que les chercheurs soient à quelques pas des oncologues facilite le partage des découvertes, le tout au profit des patients. Rien de tel qu’un centre d’oncologie intégré dans un centre de recherche.

«C’est vraiment au bénéfice du patient parce que tu vois ton oncologue et après tu fais des essais cliniques qui n’étaient pas disponibles avant.»