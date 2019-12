Bernard Lord songe à se porter candidat à la succession d’Andrew Scheer 

Bernard Lord est plus courtisé que jamais depuis jeudi. Dans les rangs conservateurs, beaucoup voient en lui le remplaçant idéal à Andrew Scheer. L’ancien premier ministre néo-brunswickois est en réflexion mais n’a pas encore annoncé publiquement son intention de participer à la course à la chefferie du parti.

Après s’être accroché à son poste près de deux mois suivant sa défaite électorale, le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a surpris tout le monde en jetant l’éponge jeudi. Il assumera l’intérim à la direction du parti jusqu’à l’élection du nouveau chef. L’heure est désormais aux spéculations quant à l’identité de son successeur.

Dans les cercles conservateurs, le nom de Bernard Lord circulait déjà depuis le soir des élections d’octobre. Désormais, l’actuel chef de la direction de Medavie est sollicité de toutes parts.

Selon La Presse, plusieurs conservateurs influents d’un bout à l’autre du pays s’activent déjà pour organiser sa campagne. On voit en lui un décideur bilingue et modéré capable d’unir les nationalistes du Québec, les conservateurs de l’Ouest et les tories de l’Ontario. Son entourage l’encouragerait également à se lancer dans la course.

Sauf que l’ancien politicien, reconverti dans le secteur privé depuis une douzaine d’années, a déjà refusé une telle offre à quatre reprises par le passé, soit en 2002, 2003, 2010 et 2015.

Bernard Lord ne serait pas pour autant fermé à l’idée. Daniel Allain, conseiller municipal à la Ville de Dieppe, l’assure. Ce dernier a été adjoint exécutif dans le cabinet Lord et demeure proche de l’ancien premier ministre.

«Je lui ai parlé hier, je peux dire qu’il est intéressé mais il n’a pris aucune décision. Il reçoit des appels de partout au pays. Beaucoup de gens se tournent vers lui», confie-t-il.

«Il le considère, il y songe. Est-ce que Bernard et sa famille sont prêts à faire ce sacrifice? J’espère qu’on verra dans les prochains jours quelle direction il va prendre. Je crois que ce serait la bonne décision, mais c’est un choix personnel. Il doit en parler avec ses proches et son employeur et prendre la meilleure décision pour lui-même.»

Daniel Allain croit que M. Lord a tous les atouts pour réussir un tel pari. «Bernard serait un excellent candidat pour le pays. C’est un individu rassembleur, il connaît ses dossiers, il pourrait apporter ses habiletés, sa vision pour le Canada», avance-t-il. Selon lui, le Néo-Brunswickois est à même de mener le repositionnement politique dont le parti conservateur a besoin. «Il gouverne au centre. Il a dit maintes fois qu’il était un conservateur sur le plan fiscal et progressiste sur le plan social. Le parti a besoin d’envoyer le message qu’il représente tous les Canadiens.»

L’Acadie Nouvelle a contacté le directeur des communications de Medavie qui a indiqué que le dirigeant de la société d’assurance ne donnera pas d’entrevue à ce sujet.

D’autres candidats solides ont émergé. Parmi eux se trouve Peter MacKay, qui a été ministre des Affaires étrangères sous Stephen Harper, après avoir lui-même été chef des progressistes-conservateurs. Le nom de Rona Ambrose, ancienne ministre sous Stephen Harper (Environnement, Santé, Travail et Affaires intergouvernementales), devenue cheffe intérimaire du Parti conservateur après le départ de l’ancien premier ministre, revient souvent également.