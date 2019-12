Brigitte Nadeau Cyr sera rôtie à point à Edmundston

La femme d’affaires Brigitte Nadeau Cyr, d’Edmundston, sera la prochaine personnalité qui se fera rôtir dans le cadre du bien-cuit organisé par la Fondation Saint-Louis-Maillet.

L’événement annuel permet à l’organisme d’amasser des fonds et d’offrir des bourses d’études à des étudiants fréquentant le campus d’Edmundston de l’Université de Moncton (UMCE).

La réception où l’humour et les sarcasmes seront à l’honneur se tiendra le samedi 22 février, à 18h, au Centre des congrès d’Edmundston.

«Les anecdotes à son sujet ne manquent pas!», a affirmé au sujet de la personnalité invitée la présidente du comité du bien-cuit de la Fondation Saint-Louis-Maillet, Caroline Pagé.

Son conjoint et partenaire d’affaires, Sylvain Cyr, des membres de la famille, ainsi que des collègues et amis de Brigitte Nadeau Cyr se prêteront au rôle de rôtisseurs durant la soirée.

«On va la cuire lentement!», promet son conjoint.

Après avoir exercé le métier d’intervenante communautaire pendant 17 ans, Brigitte Nadeau Cyr s’est lancée en affaires en 2007 avec la création de l’entreprise Cuisine exquise.

Elle par la suite fait l’acquisition du restaurant Le Patrimoine en 2011, de l’Inox Lounge en 2012, de la boutique Douceur de Nuit en 2014, en plus de fonder Fashionista par Douceur de Nuit en 2016 et le restaurant l’Écluse – Halte gourmande en 2018.

Avec son conjoint, elle gère également les hôtels Best Western Plus et Days Inn d’Edmundston.

La Fondation Saint-Louis-Maillet tient son bien-cuit annuel depuis déjà 1989.

Avec son tournoi de golf estival, il s’agit de la principale activité de financement de l’organisme qui a remis depuis 1993 plus de 1,8 million $ en bourses aux étudiants de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.