Dame nature va s’en donner à coeur joie en fin de semaine

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spéciale pour l’ensemble de la province, annonçant «beaucoup de pluie, de pluie verglaçante, de neige et de vents en fin de semaine».

L’organisme prévoit entre 5 à 15 cm de neige sur les régions les plus au Nord et entre 20 à 40 mm de pluie ailleurs. Des précipitations plus importantes de pluie sont possibles le long de la côte de Fundy.

Les rafales de vent pourraient atteindre de 50 à 80 km/h par endroits.

Le mauvais temps débutera samedi matin jusque tard dans la nuit.

«La neige devrait commencer à tomber tôt samedi sur le Nord avant de se changer en précipitations verglaçantes, puis en pluie en soirée. Sur le centre, un peu de pluie verglaçante sera probable en matinée lorsque les températures grimperont lentement au-dessus du point de congélation. Sur le Sud, la pluie dominera durant la majeure partie de la journée puisque des vents forts feront vite grimper les températures bien au dessus du point de congélation, ce qui fera fondre beaucoup de neige et causera du ruissellement.»