Dominic LeBlanc jouera plus qu’un rôle symbolique à Ottawa

Dominic LeBlanc vient de recevoir la feuille de route établie par Justin Trudeau. Le ministre acadien se voit confier la tâche d’assurer la mise en oeuvre des promesses électorales du nouveau gouvernement.

La lettre de mandat signée par le premier ministre laisse entendre que le député de Beauséjour pourrait être amené à jouer les premiers rôles au sein de l’équipe Trudeau.

Malgré un état de santé fragile – il est en rémission d’un cancer -, Dominic LeBlanc est le seul Néo-Brunswickois à avoir gardé sa place au sein du cabinet en devenant Président du Conseil privé de la Reine. Si ce rôle est d’ordinaire plutôt symbolique, le politicien semble en fait être en position de mettre son nez dans bien des dossiers.

«Vous devrez, en tant que président du Comité du Cabinet chargé des opérations et membre du Comité du Cabinet chargé du programme gouvernemental, des résultats et des communications, travailler directement avec la vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales et moi-même en vue de réaliser notre programme», indique la lettre publiée vendredi et signée de la main de Justin Trudeau.

La mission s’annonce aussi vaste que floue et Dominic LeBlanc pourrait hériter de nouvelles responsabilités par la suite.

«Je vous attribuerai des tâches additionnelles à mesure que votre santé s’améliorera», précise la lettre.

L’homme de confiance de Justin Trudeau sera responsable de la Loi électorale du Canada. Il reçoit également le mandat d’assurer la liaison entre le Sénat et le gouvernement, d’élaborer des politiques sur la désinformation en ligne et de diriger un examen des mesures que le Canada a mises en place pour protéger son processus électoral contre les cybermenaces.

Dans un communiqué, Dominic LeBlanc indique qu’il compte «travailler de près avec le gouvernement du premier ministre Higgs au sujet des changements climatiques, d’investissements conjoints en infrastructures et d’enjeux qui bénéficieront à l’économie du Nouveau-Brunswick».

Dominic LeBlanc avait dû quitter ses fonctions de ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord en avril après un diagnostic de lymphome non hodgkinien, une forme de cancer du sang. Empêché se faire campagne après avoir subi une greffe de cellules souches, il a depuis reçu son congé de l’hôpital et a fait sa première et dernière apparition publique en date pour la présentation du nouveau Conseil des ministres.