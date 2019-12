Promotion pour le député fédéral René Arseneault

Le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, entame son second mandat au Parlement avec de nouvelles responsabilités.

Le bureau du Premier ministre a en effet confirmé que l’Acadien venait d’être nommé secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly.

En appui à la ministre, il s’occupera notamment des dossiers qui concerne l’Agence de Promotion Économique du Canada Atlantique (APÉCA) et les langues officielles.

Son rôle consistera à faire le lien entre le Cabinet ministériel et le caucus parlementaire, de siéger aux divers comité attitrés et d’agir au nom de la ministre à la Chambre des communes et en public.

Avocat de formation, originaire de la municipalité de Balmoral au Restigouche, René Arseneault a notamment dirigé le caucus de la députation de l’Atlantique lors de son précédent mandat.