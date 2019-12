Une boisson inspirée d’un célèbre bonbon fait fureur au Nouveau-Brunswick

Depuis des générations, un bonbon dur appelé « Chicken Bones » fait partie des traditions de Noël dans les Maritimes, mais cette année, c’est une boisson alcoolisée à base du même bonbon qui fait fureur.

La distillerie Moonshine Creek s’est associée au fabricant de bonbons Ganong de St. Stephen pour produire cette liqueur particulière.

Les « Chicken Bones » (os de poulet, en français) sont des bonbons épicés à la cannelle dont le centre est rempli de chocolat mi-amer. Ils sont fabriqués par Ganong depuis 1885.

La boisson alcoolisée, offerte en quantité limitée, s’est vendue en un clin d’oeil. De nombreux clients ont fait la file devant les succursales d’Alcool NB au cours des derniers jours pour tenter de s’en procurer une bouteille.

Les créateurs de cette liqueur, les frères Jeremiah et Joshua Clark, ne s’attendaient pas à un tel succès.

La distillerie entend produire 10 000 bouteilles cette saison – et trois fois plus l’année prochaine.

La présidente et chef de la direction de la confiserie Ganong, Bryana Ganong, affirme de son côté que les Néo-Brunswickois envoient chaque année les célèbres bonbons roses à leurs amis et leurs parents à travers le pays, et elle croit que le même phénomène se produira avec la liqueur.