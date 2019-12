Centre pour jeunes: le programme fonctionnait bien à Campbellton, selon Vitalité

Que ce soit à Campbellton ou à Moncton, le Réseau de santé Vitalité entend bien faire en sorte que le Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes soit un succès. Mais chose certaine, on était loin d’un constat d’échec avant l’annonce de son déménagement.

Le PDG de Vitalité, Gilles Lanteigne, a passé une partie de l’avant-midi de jeudi dernier à Campbellton, à parler avec les employés du Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes. Celui-ci préférait annoncer en personne la décision du gouvernement conservateur de déménager cette spécialité vers Moncton.

Il tenait particulièrement à les rassurer. Les rassurer d’abord que ce déménagement ne serait pas immédiat, qu’ils risquent de continuer à offrir le service à partir de Campbellton pendant possiblement deux ou trois ans, et peut-être même davantage. Mais aussi que cette décision n’a absolument rien à voir avec la qualité des soins dispensés au cours des derniers mois de façon temporaire, dans un local du Centre Hospitalier Restigouche (CHR). Au contraire, tant le gouvernement que le réseau n’avaient que de bons mots à propos de l’implication et du dévouement du personnel.

«Nos employés ont fait jusqu’ici un travail incroyable, exemplaire. On a de quoi être fier de ce qu’ils ont accompli au centre de Campbellton», soutient le PDG.

S’il dit comprendre certaines des raisons avancées pour justifier le déménagement du programme vers le Sud-Est, ce dernier réaffirme que le réseau – tant la direction que le conseil d’administration – a toujours soutenu le choix de Campbellton comme site hôte. Et à ce jour, on estime toujours que Campbellton était (et est) un choix judicieux et propice pour l’offre de ce service.

«Le programme était bien là où il était. On a réussi à monter un excellent programme avec du personnel engagé, déterminé à faire en sorte que ça fonctionne. Et justement, ça fonctionne, les résultats sont là et ont été validés. Maintenant, si le gouvernement décide de transférer le centre à Moncton en fonction d’autres critères, on va se plier à cette décision et collaborer afin de faire en sorte que ça continue d’être un succès. Ça marchait ici, on va s’organiser pour que ça marche là-bas», souligne M. Lanteigne.

Une chose l’agace par contre dans tout ce dossier, soit l’utilisation de l’argument du manque de main-d’œuvre et des difficultés de recrutement pour Campbellton, un argument souvent soulevé pour exprimer la nécessité de déménager le centre…dans un plus grand centre.

«Sur ce point, j’ai de grosses réserves», avoue le PDG.

Il soutient que le développement du centre en était un progressif et que jusqu’ici, le réseau avait réussi à pourvoir les postes nécessaires.

«Dire qu’on avait des problèmes de personnel, c’est faux. Je crois que c’est davantage une déduction provenant du rapport Murray (ombudsman) publié plus tôt cette année et qui estimait qu’en raison des problèmes de recrutement au CHR, cela allait automatiquement se répercuter sur le Centre pour jeunes. Mais cette déduction n’a jamais été validée», indique M. Lanteigne.

Celui-ci ajoute même avoir démontré au gouvernement et à son expert (George Weber) qu’il n’y avait pas de problèmes particuliers de recrutement au Centre pour jeunes.

«On a fait notre travail et réussi à implanter une programmation de qualité en plus de trouver la main-d’œuvre qualifiée nécessaire. Et la preuve de cette réussite, c’est que malgré le déménagement du centre, il demeurera sous l’autorité du Réseau de santé Vitalité», insiste-t-il.

Mais alors, si la qualité des soins et que la main-d’œuvre ne sont pas en cause dans ce déménagement, quels sont les arguments qui le justifie? À cette question, M. Lanteigne s’en remet à la classe politique.

«Les jeunes de la province ont besoin de ce programme. Notre mandat est de le livrer et faire en sorte que les jeunes obtiennent les soins appropriés. C’est l’objectif que l’on se fixe, que ce soit à Campbellton ou éventuellement à Moncton», mentionne le PDG.

Dépendances

Dans la foulée de l’annonce du déménagement du Centre pour jeunes, le gouvernement a annoncé que le bâtiment prévu pour initialement pour l’héberger sera complété et qu’il sera occupé par le Centre de traitement des dépendances. Cet établissement, voisin du Centre hospitalier Restigouche, compte actuellement 18 lits. Il passera à 24 dans ses nouveaux locaux, plus précisément 21 lits de traitements et trois de phase aiguë. Les services et la programmation demeureront pour leur part sensiblement similaires à ce qui est actuellement offert.

«L’évaluation des besoins démontre qu’il y a un manque de lits au niveau provincial pour le traitement des dépendances. On estime qu’on aurait besoin de 70 lits au cours des prochaines années, donc on est loin du compte avec nos deux centres actuels (Campbellton et Saint-Jean). Suite à la décision du gouvernement dans le dossier du Centre pour jeunes, on a vu une occasion d’augmenter ce nombre à notre site de Campbellton», souligne M. Lanteigne, ajoutant que la liste d’attente pour séjourner dans l’établissement se situe entre six et neuf mois.

En terme d’emploi, cette hausse du nombre de lits devrait se traduire par une augmentation. Sera-t-elle suffisante pour compenser les pertes occasionnées par le départ du Centre pour jeunes?

Selon les prévisions, au maximum de sa capacité (12 lits), le Centre pour jeunes aurait créé entre 20 et 30 emplois. L’agrandissement du Centre de traitements des dépendances devrait, lui, en créer une quinzaine additionnel à ceux déjà existants.