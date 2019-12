Vol en retard? Un dédommagement pourrait vous attendre!

En cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures, les compagnies aériennes pourraient vous accorder des indemnités allant de 400$ à 1000$.

De nouvelles normes sur la protection des voyageurs aériens ont pris effet dimanche. Ces règles forceront les compagnies aériennes à dédommager leurs passagers.

Les grosses compagnies aériennes – celles qui transportent deux millions de personnes par an, comme Air Canada et British Airways – devront indemniser les passagers s’ils n’ont pas été avisés du retard au moins 15 jours à l’avance par l’entreprise et si le retard dure plus de 3 heures.

À partir de ce moment, le montant de l’indemnisation augmente avec la longueur du délai et peut atteindre 400$ pour un délai de 3 à 6 heures et 1000$ pour un délai de 9 heures ou plus.

Les plus petites entreprises aériennes devront débourser 125$ à 500$ par passager selon la même échelle.

Il faudra par contre formuler une demande d’indemnisation par écrit en moins d’un an, et l’entreprise disposera alors de 30 jours pour répondre à la demande.

Les compagnies aériennes touchées devront aussi fournir de la nourriture et des breuvages aux passagers ainsi que l’accès à un réseau wifi gratuit. Elles sont aussi tenues de fournir un logement aux voyageurs si le délai se prolonge jusqu’au lendemain.

De nouvelles règles entrées en vigueur dimanche contraignent les compagnies aériennes à asseoir les parents à côté ou à proximité de leurs enfants de moins de 14 ans sans frais supplémentaires.

Les enfants de moins de 5 ans devront être assis à côté de l’adulte qui les accompagne.

Les compagnies qui ne respectent pas ces règlements s’exposent à des sanctions de 25 000$.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a annoncé ces changements vendredi.

Il s’agit de la deuxième phase de mise en oeuvre de la charte des voyageurs. La première, qui est entrée en vigueur à la mi-juillet, a forcé les compagnies aériennes à indemniser les passagers en cas de refus d’embarquement, de délais sur le tarmac et de bagages perdus ou endommagés.

La nouvelle lettre de mandat du ministre des Transports, Marc Garneau, indique qu’il devra également envisager d’importants changements au fonctionnement des aéroports du pays.

Les instructions du premier ministre Justin Trudeau prévoient de rendre le transport en avion et en train plus accessibles; de rendre les aéroports du Canada plus efficaces et plus transparents envers les voyageurs; et d’établir des normes pour limiter le temps d’attente pour franchir les contrôles de sécurité dans les aéroports.

La lettre de mandat a été rendue publique vendredi matin, au moment même où le ministre Garneau présentait les nouveaux droits des passagers.