Caraquet remboursera son déficit de 2018

En plus de conserver un taux de taxe foncière inchangé à 1,5017$ par 100$ d’évaluation pour la prochaine année, la Ville de Caraquet va réussir à payer la totalité des 145 000$ de son déficit de 2018.

Les élus ont adopté, en assemblée extraordinaire, un budget d’administration générale de 7,45 millions $, en augmentation de 110 000$ par rapport à 2019. La hausse de l’assiette fiscale de 7 millions $, pour un total de 393,5 millions $, va assurer assez de revenus pour compenser les dépenses additionnelles du prochain budget et maintenir le taux de taxation foncière.

Le budget de l’eau potable et des égouts a grimpé à 2,27 millions $ et les citoyens propriétaires devront payer 10$ de plus par année pour ces services (635$ au total). Les estimés budgétaires de Corporation Centre-ville de Caraquet seront de 61 500$.

Pas de grandes variations dans la colonne des dépenses de la Ville, si ce n’est pour le déneigement, qui grugera désormais 556 000$, un bond de 50 000$. Le maire Kevin Haché a expliqué cette décision par le fait qu’on ne veut pas revivre les mêmes mauvaises surprises de 2018. L’explosion des frais de nettoyage de la neige des rues avait creusé un trou budgétaire de 145 000$.

«On garde nos finances assez serrées, a laissé savoir le maire. La mauvaise surprise a été la neige et nous avons augmenté le budget de déneigement. On prévoit les coups. Les hivers sont différents. Ce n’est pas juste la neige. Il y a le verglas et le sel que nous plaçons dans les rues.»

Pour le moment, Caraquet peut respirer à ce chapitre. Selon le directeur général Marc Duguay, octobre, novembre et décembre 2019 ont été beaucoup mieux que les trois mêmes mois de 2018. Par contre, il ajoute que les employés ont répandu de l’abrasif à plusieurs reprises.