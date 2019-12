Des Noëls plus «verts» grâce à de véritables sapins

L’industrie des sapins de Noël se porte mieux au Nouveau-Brunswick depuis quelques années, notamment en raison d’une volonté des consommateurs d’être plus «verts».

Ils seraient en effet de plus en plus nombreux à troquer les sapins artificiels pour de véritables sapins.

C’est du moins l’observation de plusieurs producteurs de sapins de Noël, notamment celle de Mac Fox, de la compagnie Snokist, le plus grand exportateur, non seulement du Nouveau-Brunswick, mais du pays.

Cette observation, il l’a fait en lien avec son expérience du marché américain, car l’intégrale de sa production – environ 250 000 sapins de Noël – passe la frontière des États-Unis, quoiqu’il a la conviction que l’idéologie est la même de ce côté-ci de la frontière.

L’entreprise néo-brunswickoise est en effet l’un des fournisseurs majeurs de sapins de Noël de la chaîne Home Depot. On retrouve ainsi les sapins Snokist dans plus de 230 succursales du nord-est de ce pays.

Actuellement, la compagnie possède 4000 acres de terres dédiés à la culture du sapin de Noël, dans la région de Woodstock.

«Auparavant, certains voyaient d’un mauvais œil notre industrie parce qu’on coupait des arbres, donc ils croyaient que l’on contribuait à détruire la nature. Mais de plus en plus les mentalités changent, les gens réalisent que les sapins artificiels sont beaucoup plus nocifs pour l’environnement. Nos arbres sont entièrement biodégradables alors qu’un sapin artificiel fait à partir de dérivés du pétrole qui se retrouvera tôt ou tard dans un centre d’enfouissement, et ce, pour des dizaines – voire des centaines – d’années», exprime M. Fox.

Selon le producteur, la génération des milléniaux, plus soucieuse de gérer son empreinte environnementale, serait en grande partie responsable de ce revirement de situation.

«L’industrie du sapin artificiel s’est toujours présentée comme étant l’option écoresponsable parce que la nôtre consistait à abattre des arbres. En réalité, ce que l’on fait est similaire à l’agriculture. Nous avons des fermes de croissance», estime le producteur.

Selon lui, puisque cela prend environ dix ans pour obtenir un sapin de Noël de qualité et suffisamment mature, ce sont dix années où l’arbre grandit, emmagasine le Co2 et produit en contrepartie de l’oxygène.

«Les gens sont de plus en plus attentifs à cet aspect. Ils veulent que leur produit soit le plus naturel possible. On le voit dans l’alimentation, dans les produits d’hygiènes pour le corps, et dans notre industrie également», ajoute M. Fox.

Si le marché s’est grandement amélioré et consolidé au cours des dix dernières années, cette année-ci risque toutefois d’être un peu moins florissante. Selon M. Fox, la saison a été écourtée d’une semaine, notamment en raison de la météo peu coopérative, ce qui a eu pour effet de court-circuiter les ventes.

«Ce sera moins bon que la saison dernière, mais sans être une année exceptionnelle, ce devrait être une bonne année quand même», souligne M. Fox, notant au passage que le marché en général est définitivement plus intéressant qu’il y a une dizaine d’années alors que la crise forestière n’a pas épargné cette industrie.

Car un peu comme l’industrie forestière, la business du sapin de Noël a connu des bas… surtout des bas prix, ce qui a eu pour effet de décourager nombre de producteurs. Et comme pour la foresterie, les joueurs ayant les reins plus solides ont pu survivre et prendre de l’expansion. Ajouter à cela une hausse de l’intérêt des consommateurs envers le produit, et tous les éléments sont en place pour une industrie en bonne santé.

«Historiquement, il y a toujours des hauts et des bas dans l’industrie, des moments où l’on avait trop d’arbres pour la demande, trop de producteurs sur le terrain ce qui causait un engorgement. Mais aujourd’hui, il y a moins de producteurs localement, entre 50 et 60 je dirais au Nouveau-Brunswick, et ce, du plus grand au plus petit. De ce nombre, on n’en compte qu’une poignée qui produit plus de 10 000 arbres annuellement. La compétition demeure toutefois féroce au niveau de l’exportation, aux États-Unis», concède M. Fox.

Car bien que Snokist soit un joueur important au pays, l’entreprise demeure relativement petite en rapport avec certains géants américains (notamment de la Caroline du Nord, du Michigan et de l’Oregon) qui peuvent produire plus d’un million d’arbres par année. Pour plusieurs, il s’agit d’une reconversion de terres autrefois utilisées pour la culture du tabac, une industrie en fort déclin depuis les années.

«Mais tout indique que nous avons tout de même notre place dans le marché parmi ces géants», conclut le producteur néo-brunswickois.