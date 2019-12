Higgs et Trudeau ont parlé d’avortement et de bois d’oeuvre

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick rencontrait son homologue fédéral à Ottawa, lundi. Il a notamment été question de l’accès à l’avortement dans la province, du nouveau plan de tarification du carbone et des tarifs sur le bois d’oeuvre.

Blaine Higgs était de passage à Ottawa lundi pour s’entretenir avec Justin Trudeau, qui enchaîne les rencontres avec ses homologues provinciaux et territoriaux depuis sa réélection en octobre.

M. Higgs a qualifié leur réunion de «très cordiale» et productive.

Les premiers ministres ont discuté de l’accès à l’avortement dans la province. Le sujet est revenu dans l’actualité en octobre lorsque la Clinique 554, la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick, a annoncé sa fermeture à venir.

«Je lui ai parlé des changements au niveau des statistiques qu’on a observés», dit Blaine Higgs en entrevue téléphonique lundi soir.

Il explique que le nombre d’avortements à l’aide de la pilule abortive est à la hausse comparativement aux avortements chirurgicaux. Selon lui, c’est l’un des problèmes éprouvés par la clinique.

«Ce qu’on voit à la Clinique 554, c’est un déclin des procédures chirurgicales qui s’y pratiquent, et c’est probablement le plus gros impact», dit Blaine Higgs.

Il explique que Justin Trudeau voulait surtout s’assurer que la province respecte la Loi canadienne sur la santé, qui prévoit le financement des services d’avortement dans toutes les provinces.

«C’est certainement dans mon intérêt aussi. On s’est mis d’accord pour travailler avec les élus provinciaux et fédéraux pour examiner la situation et évaluer si on a suffisamment d’accès à l’avortement ou non.»

Bois d’oeuvre

L’industrie du bois d’oeuvre, qui est bien présente au Nouveau-Brunswick, subit les séquelles d’une augmentation des tarifs d’exportation vers les États-Unis depuis 2017.

Le premier ministre du N.-B. indique qu’il a rencontré les producteurs avant d’embarquer dans l’avion pour Ottawa.

«J’ai clairement reçu le message qu’ils sont en état d’alerte, ils m’ont montré que le marché et leurs marges de profit sont à la baisse.»

M. Higgs dit que l’industrie vit un «effet domino». Lorsqu’une scierie ferme – comme celle de Baker Brook en octobre – cela entraîne des retombées sur le reste de l’industrie, d’après lui.

De plus, le bois en provenance de l’Europe prend une plus grosse part de marché aux États-Unis.

«Les entreprises du N.-B. ont payé 60 millions $ en tarifs d’exportation, et l’Europe n’a pas de tarifs», déplore Blaine Higgs.

Selon ce dernier, Justin Trudeau priorise la ratification de l’accord de libre-échange Canada–États-Unis-Mexique (ACEUM).

Blaine Higgs dit avoir parlé à Chrystia Freeland, vice-première ministre et ancienne ministre des Affaires étrangères. L’ACEUM est une priorité pour elle, selon lui.

«Je crois qu’elle va venir au Nouveau-Brunswick très bientôt, peut-être même avant le congé», dit Higgs.

Tarification du carbone

La taxe sur le carbone était également à l’ordre du jour.

Ottawa a récemment donné le feu vert au gouvernement Higgs pour implanter une tarification du carbone inspirée du modèle de l’Île-du-Prince-Édouard.

Mais la deuxième partie de ce plan – une modification de la taxe imposée aux grands émetteurs – n’a pas encore obtenu l’accord du fédéral. Blaine Higgs ne sait pas pourquoi.

«Le premier ministre ne m’a pas indiqué que ce serait fait avant la fin de l’année, mais il dit que notre modèle est réalisable, qu’il veut résoudre certains problèmes et qu’il travaille avec ses partenaires pour y arriver.»

Selon Higgs, ce plan sera traité en premier par le gouvernement fédéral au retour des Fêtes.