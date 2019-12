Pont de Shippagan: à quoi servira le million de dollars annoncé?

La majorité de l’investissement d’un million de dollars annoncé par le gouvernement Higgs pour poursuivre les travaux de conception d’un nouveau pont entre l’île Lamèque et Shippagan pourrait surtout servir à réparer la structure actuelle, déplore Keith Chiasson, député libéral de Tracadie-Sheila.

Le 10 décembre, le gouvernement Higgs a présenté son budget en immobilisations pour l’année 2020-2021 de 599,2 millions $. Peu de détails précis ont été offerts sur les projets prioritaires du gouvernement Higgs, à l’exception du pont de Lamèque-Shippagan.

«Nous allons commencer les travaux sur le nouveau pont de Shippagan dès cette année. La première étape, c’est la conception technique du nouveau pont», a dit Robert Gauvin, député de Shippagan-Lamèque-Miscou.

Un journaliste a demandé à Robert Gauvin la raison pour laquelle ce dossier a reçu un traitement spécial.

«Peut-être que je suis spécial», a-t-il répliqué.

Le dossier du pont Lamèque-Shippagan est revenu à l’ordre du jour quelques jours plus tard à l’Assemblée législative. Keith Chiasson a déploré le fait que l’argent prévu dans le budget a déjà été annoncé par l’ancien gouvernement provincial il y a quelques années et que la majorité servira à entretenir et à réparer la structure actuelle.

«La majorité de cet argent est pour la réparation de l’ancien pont. Est-ce que le ministre des Transports peut confirmer qu’il n’y pas d’argent pour la construction d’un nouveau pont?», a lancé Keith Chiasson.

«Il y a de l’argent pour la conception technique. Il y a de l’argent pour dire où passera le pont et il y en a pour faire des maquettes à partir desquelles les gens pourront voir physiquement de quoi aura l’air le nouveau pont», a répondu Robert Gauvin.

«Les étapes sont nécessaires pour savoir combien coûtera le pont. Que voulez-vous que nous annoncions: 70 millions, sans savoir combien coûtera le pont? Il faut passer par ces étapes. Ce serait plaisant de garrocher l’argent tout de suite et de dire: nous verrons. Il faut passer par ces étapes. Il y a un processus, mais il y a de l’argent qui est mis dans le développement du nouveau pont», a-t-il ajouté.

Le premier ministre Blaine Higgs a aussi ajouté son grain de sel.

«C’est intéressant, car ça démontre à quel point ils en connaissent peu sur le processus de conception et de construction. (…) Savez-vous combien de temps que ça prend pour construire un pont qui remplacera un pont-levis? Ça prend du temps. Si tu veux remonter dans le temps, tu peux regarder les différents projets et le temps que ç’a pris pour la conception et la construction. Est-ce qu’il y a aura des travaux de construction pour un nouveau pont cette année? Non. Est-ce que des travaux de conception auront lieu cette année? Oui, parce que c’est le processus à suivre.»

Pour Keith Chiasson, la démarche récente du député Robert Gauvin avait pour effet d’induire la population en erreur.

«Il a fait venir les maires (de Lamèque et de Shippagan) et il affichait un grand sourire, mais la vérité est qu’il n’y a pas de nouvel argent pour le nouveau pont.»

Selon Robert Gauvin, le tracé du nouveau pont a déjà été choisi, mais le gouvernement provincial attend les résultats de la conception technique avant de le confirmer au printemps 2020.

Des sessions de consultation publique auront lieu par la suite. Si tout va bien, la construction du pont pourrait commencer en 2021, mais les travaux pourraient aussi seulement débuter en 2022.

Le pont doit aussi comprendre une voie pour le transport actif, annonce Robert Gauvin. Auparavant, le gouvernement provincial avait annoncé qu’aucune voie supplémentaire n’était prévue pour accommoder les cyclistes et les piétons.