Tracadie supprime le poste de chef adjoint de la brigade des incendies

Le dossier du service des incendies à la Municipalité régionale de Tracadie a beaucoup bougé en quelques jours. Le poste de chef adjoint de la brigade, jusque-là occupé par Jimmy Thibodeau, a été supprimé en raison d’une restructuration municipale, vendredi. Lundi, Léon Ross a été nommé chef.

La décision concernant le poste de chef adjoint en est une de ressources humaines et autant le maire Denis Losier que le directeur général Daniel Hachey ne feront aucun autre commentaire.

Selon divers médias, M. Thibodeau a reçu une lettre l’informant du retrait de son poste le 13 décembre, soit deux jours après une réunion préparatoire du budget général 2020 du comité des finances de la MRT.

La municipalité a désigné M. Ross à la tête du service. Il détient plus de 30 années d’expérience auprès de différents secteurs de protection d’incendie au pays, en plus d’être un entraîneur certifié pour les exercices de sécurité et de prévention d’incendie, a fait savoir la ville par voie de communiqué.

Le nouveau patron de la brigade occupait depuis plus de 10 ans le poste d’enquêteur provincial au Bureau du prévôt des incendies du ministère de la Sécurité publique.

Le service de pompiers à la MRT nécessite un budget annuel de plus de 1,2 million $, dont un demi-million $ uniquement en salaires. Son coût par habitant de est 66,30$ et cela assure une multitude de services. En comparaison, Bathurst demande 195$ par citoyen pour la même couverture.

La brigade est composée d’une trentaine de pompiers répartis dans deux casernes pour couvrir un territoire de plus de 516 kilomètres carrés et au-delà de 630 kilomètres de routes.

Le service des incendies de la Municipalité régionale de Tracadie se retrouve donc sans chef et sans chef adjoint pour le moment.

Le chef Émilio Saint-Coeur a démissionné à l’été. Il avait donné comme raison que plusieurs conseillers municipaux interféraient dans son travail.

En mars, la MRT avait demandé une enquête sur l’environnement de travail au sein de la brigade.

À la fin de 2018, neuf pompiers ont été remerciés de leurs services car ils n’avaient pas répondu aux exigences physiques et médicales de la profession. En juillet de la même année, cinq sapeurs avaient été mis à pied dans le cadre d’une réorganisation du service.

Un projet pilote avec six pompiers a été lancé en juillet 2018. Il devait durer six mois, mais il a été reconduit à plusieurs reprises.

Le maire Denis Losier a laissé savoir qu’une nouvelle évaluation du service allait être en cours en 2020. On réfléchira alors à offrir une permanence au projet pilote ou s’il sera modifié. Les élus auront probablement à choisir entre les options d’une brigade de pompiers volontaires et permanents, uniquement volontaires ou seulement avec des employés permanents.

La ville prévoit également ajouter une troisième caserne sur son territoire, dans le secteur de Sainte-Rose. Cela signifierait l’ajout d’une quinzaine de sapeurs à l’équipe déjà existante.

Les élus se reverront mercredi pour la réunion extraordinaire du conseil municipal durant laquelle le budget général de 2020, ainsi que le taux de taxation foncière, sera présenté et adopté.