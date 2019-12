Le mouvement ÉcoVie reconnu pour son combat contre le glyphosate

Il y a près de cinq ans, des citoyens du Restigouche-Ouest se sont regroupés avec, en tête, l’objectif de faire cesser la pratique de la pulvérisation d’herbicides à base de glyphosate sur les terres publiques. Aujourd’hui, l’épandage n’est toujours pas interdit. Mais jamais cette question n’a autant été d’actualité dans la province.

Francine Levesque a eu une belle surprise en ouvrant son courrier la semaine dernière. Une lettre, celle du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick. En fait, il s’agissait de plus qu’une simple lettre, plutôt un certificat de reconnaissance, le prix Éco-Héros 2019. Ce prix était destiné à l’organisme qu’elle a cofondé il y a maintenant près de cinq ans, ÉcoVie.

«C’est une belle reconnaissance, car on a mis vraiment beaucoup d’effort dans cette cause au cours depuis les touts débuts», exprime Mme Levesque, principale porte-parole.

ÉcoVie demeure un groupe informel. Il n’y a pas véritablement de président (e). Si le certificat a trouvé son chemin jusque dans la boîte aux lettres de Mme Levesque, c’est surtout parce que c’est elle qui prend soin de répondre aux questions des médias.

Cette récompense survient à l’aube du cinquième anniversaire de l’organisation. La première rencontre a eu lieu en mars 2015. À l’époque, des citoyens de la région de Kedgwick/Saint-Quentin, inquiets par rapport à l’épandage d’herbicides, se sont regroupés dans le but de changer les choses.

«On s’est réuni, car on était tous frustrés par l’arrosage. On se sentait impuissant. Il faut comprendre qu’ici, dans le Restigouche-Ouest, l’industrie arrose et pas à peu près. Mais même si nous sommes une région qui dépend beaucoup de l’industrie forestière, les gens ne sont pas d’accord avec l’arrosage, ils veulent que ça cesse», indique Mme Levesque, notant que le message est toujours le même aujourd’hui.

La première action du groupe a été de mettre en branle une pétition. En quelques semaines, les bénévoles du groupe ont cogné à chacune des résidences de Kedgwick. Seules quatorze des personnes rencontrées ont refusé de signer la pétition. Une première grande victoire pour ÉcoVie. Cette ferveur a ensuite déferlé sur le reste du Restigouche, puis a pris de l’ampleur sur la scène provinciale grâce au groupe Stop Spraying New Brunswick.

À plus petite échelle, Écovie a tenté de faire interdire les herbicides à base de glyphosate dans sa cour, dans la Communauté rurale de Kedgwick. Ç’aurait été une première dans la province, et ÉcoVie y est presque parvenue. Aujourd’hui, le constat est moins rose, le groupe sent les élus du coin plus timides… Trop timides en fait pour amorcer un véritable changement.

«Et ce n’est pas très encourageant non plus au niveau provincial. Je trouve que nos élus manquent aussi beaucoup de courage», estime-t-elle.

Si le groupe a fait de l’arrosage son principal cheval de bataille depuis sa création, son existence demeure plus vaste. L’écologie, la permaculture, l’alimentation, les changements climatiques… les membres demeurent aux aguets de tous les enjeux qui touchent la société. Mais pour l’instant, c’est la question de la forêt – de leur forêt immédiate – qui les préoccupent principalement.

«On veut une meilleure gestion des terres de la Couronne, que cessent les coupes à blanc. Et foncièrement, on souhaite un environnement plus sain pour les générations à venir. À nos yeux, ça commence en arrêtant de pulvériser ce poison sur nos têtes. La journée où l’arrosage cessera, l’industrie devra revoir ses pratiques en forêt», souligne Mme Levesque.

En ce sens, le prix que vient de recevoir l’organisme arrive à point.

«Il nous donne un élan pour continuer, nous confirme dans notre mission. Ça nous prend ce genre de moments là – plus positifs – pour nous redonner un peu d’ardeur et nous faire oublier les échecs. Car nous, on ne prévoit pas lâcher prise jusqu’à ce que l’arrosage devienne chose du passé au Restigouche et dans toute la province», ajoute-t-elle.