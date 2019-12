Logement abordable: situation «plus que critique» à Moncton

Le manque de logements abordables à Moncton doit être réglé au plus vite, selon un expert.

Vincent Merola, agent de développement communautaire à la Ville de Moncton, étudie les options pour régler le manque de logements à prix raisonnable qui frappe la communauté.

M. Merola affirme que la situation est «plus que critique» et qu’il serait «intenable» de ne rien faire pour régler le problème.

Il explique que 153 sans-abri ont besoin d’un logis à Moncton et que 1600 personnes sont sur une liste d’attente pour obtenir un logement abordable, parfois depuis plusieurs années. De plus, le taux de logements vacants à Moncton se situe à seulement 2%.

Ceux qui travaillent au salaire minimum de 11,50$ ne peuvent pas se payer un appartement à une chambre à Moncton, si on considère que le loyer devrait représenter moins de 30% du salaire, selon M. Merola.

L’une des options à l’étude est de créer une entité administrative indépendante chargée de gérer les différents organismes qui visent à créer des logements abordables: les organismes à but non lucratif, la municipalité et les ministères du gouvernement.

Actuellement, les relations entre ces organismes sont trop segmentées. Ils ne travaillent pas comme une entité, selon Vincent Merola.

«On a besoin de pouvoir naviguer les systèmes dans lesquels on crée de l’hébergement abordable.»

La région a aussi besoin de développeurs immobiliers et d’investisseurs pour tenter de régler le problème, selon lui.

«Les sans-abris sont de plus en plus nombreux, les taux de logements inoccupés sont à la baisse et le coût des loyers augmente. C’est inquiétant, mais avec une entité pour gérer le logement, on serait sur le bon chemin.»

Toutefois, le problème est tel que Moncton ne peut pas le régler à elle seule.

Selon la mairesse Dawn Arnold, la ville aura besoin d’investissements provinciaux et fédéraux pour élaborer sa stratégie.

«C’est absolument nécessaire», dit-elle.

Lors d’une brève entrevue téléphonique, nous avons demandé au passage au premier ministre Blaine Higgs si ces investissements verraient le jour.

Il affirme que plusieurs habitations ne sont pas en état d’héberger des gens, parfois parce qu’elles ont besoin de réparations, et que le gouvernement s’efforce de trouver des solutions.

«La ministre Dorothy Shephard (Développement social) s’en occupe directement afin de voir où sont les lacunes, et nous continuerons de travailler avec les municipalités pour le faire. Ce n’est pas seulement une question de mettre davantage d’argent dans le système, mais de voir ce qu’on fait avec le système qu’on a.»

Vincent Merola, lui, estime que la Ville aura besoin de financement gouvernemental si elle songe à créer une entité du logement.

«C’est vrai qu’on ne peut pas régler le problème avec de l’argent seulement, mais on a besoin de ressources. Les investissements sont incontournables, les trois niveaux de gouvernement devront s’en mêler. On a besoin de plus de logement abordable, de subventions pour payer le loyer et d’appui en général», martèle celui qui étudie le sujet depuis un an.