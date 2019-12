Nouvel aréna de Caraquet: l’objectif de 2 M$ presque atteint

Le thermomètre de la campagne majeure de financement du Centre régional des générations de Caraquet est sur le point d’exploser. Le comité devrait annoncer, quelque temps en janvier, avoir atteint son objectif de 2 millions $.

Il aura fallu seulement 15 mois pour dénicher la somme recherchée auprès de la communauté du Grand Caraquet. Plusieurs entreprises ont fait un don et se sont mobilisées afin que ce projet d’une valeur de 15 millions $ voie prochainement le jour.

Le coprésident de la campagne de financement, Michel Rail, a indiqué que le succès de l’initiative relève d’abord d’un bon travail d’équipe et de la pertinence du projet.

«Nous sommes en bonne posture, a-t-il signalé. La réponse de la communauté a été plus que merveilleuse et ce n’est pas terminé. Si nous dépassons l’objectif, l’argent supplémentaire servira à bonifier le projet. La communauté a senti que ce centre était un besoin et elle a bien répondu. Avec un tel succès de notre campagne, les gouvernements n’ont pas vraiment le choix de devenir des partenaires.»

Le Centre régional des générations sera construit sur la butte où repose actuellement le club plein air et l’édifice Donat-Cormier, utilisé pour certaines activités jeunesse, dont les cadets.

Cependant, il ne sera pas possible de respecter l’échéancier visé de l’automne 2020 pour l’ouverture de ce complexe multifonctionnel.

Situé à proximité des deux écoles de la municipalité, il abritera une patinoire et 700 sièges, une piste de marche multi-couloirs avec surface synthétique, des salles communautaires ainsi que le club plein air, où on y pratique déjà plusieurs sports dont la raquette, le ski de fond, le vélo à roues surdimensionnées et le patinage extérieur.

Outre la contribution de 2 millions $ de la communauté, la Ville de Caraquet s’est déjà engagée à y investir 3 millions $. Le reste de la facture, soit 10 millions $, doit être partagée également entre les gouvernements de Fredericton et d’Ottawa.

Caraquet a notamment reçu l’appui des municipalités de Bas-Caraquet, de Bertrand, de Grande-Anse, de Maisonnette, de Saint-Léolin et de Paquetville. En y ajoutant la population des DSL, on parle de près de 12 000 citoyens.

Ça fait une dizaine d’années que la municipalité travaille à remplacer le Colisée Léopold-Foulem, un aréna construit à la fin des années 1960 et qui est en fin de vie utile.

La Ville de Caraquet attend toujours une confirmation d’une participation financière provinciale à cet établissement. Le maire Kevin Haché ne s’est pas montré inquiet outre mesure parce que Fredericton n’en a pas parlé dans le récent budget d’immobilisations de plus de 600 millions $ pour l’année 2020.

«Tout le monde a pu voir que dans le budget d’immobilisations, il n’y avait pas beaucoup d’information. Nous allons continuer notre travail auprès du provincial et du fédéral afin de les convaincre de la valeur de notre projet. C’est un très beau projet, un projet communautaire, il se démarque des autres et les gens ont embarqué», s’est réjoui l’élu.