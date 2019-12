Plus de 200 emplois industriels offerts aux travailleurs de la fonderie de Belledune

Une semaine après s’être fait faire de l’œil par la multinationale J.D. Irving, les employés touchés par la fermeture de la Fonderie Glencore avaient de nouveau rendez-vous avec des employeurs.

En tout, 37 compagnies en quête de main-d’œuvre se sont déplacées à Belledune dans le cadre de la première foire de l’emploi organisée par le comité de recouvrement mis en branle pour redynamiser la région.

De ce nombre, la moitié provenait de la région immédiate (Restigouche-Chaleur). Pour le reste, on parle d’entreprises de l’extérieur, que ce soit de près comme la Gaspésie, ou aussi loin qu’Edmonton. En tout, on estime à un peu plus de 200 le nombre d’emplois disponibles lors de cette activité de recrutement.

Parmi les employeurs présents, des industriels comme ALPA Équipement/AL Fabrication de Balmoral, AGB de Saint-Quentin ou Temrex de Nouvelle. Le CN tâtait le terrain pour ses installations de l’Ouest canadien et possiblement quelques ouvertures éventuelles à la gare de triage de Moncton.

Dans le lot de ces employeurs présents, le Groupe Savoie de Saint-Quentin arrivait avec 28 postes à pourvoir, et ce, dans différents secteurs: travailleurs de plancher, électriciens, programmeurs, mécaniciens industriels…

«On cherche un peu de tout», confirme Cédric Comeau, recruteur pour l’entreprise. Ce dernier l’avoue par contre, le gros défi demeure la distance.

«De l’emploi, il y en a chez nous. Cela dit, on se trouve à 1h30 environ de Belledune, donc on ne figure probablement pas dans les premiers choix des gens qui désirent demeurer dans la région, quoique ça se fait quand même bien. Il faut dire qu’il y a des gens qui restent pris dans des bouchons de circulation pendant plus longtemps que ça le matin pour se rendre au travail dans les grands centres comme Montréal ou Toronto. Sinon, même si quelqu’un décide de s’établir à Saint-Quentin, ce n’est pas un grand dépaysement. La famille et les amis sont juste à côté», poursuit-il.

À quelques tables de là, des recruteurs venus de la cimenterie McInnis de Port-Daniel (en Gaspésie) testent aussi le marché. Là, c’est une soixantaine d’emplois qui sont recherchés. Une cimenterie ce n’est pas une fonderie, mais il y a tout de même quelques similitudes en terme de besoins.

«L’une des particularités, c’est qu’on parle beaucoup français chez nous. Et on n’est pas si loin non plus. On se voit pratiquement de l’autre côté de la baie», souligne François Messely, représentant de la cimenterie, ajoutant à la blague qu’une navette maritime Belledune-Port-Daniel pourrait s’avérer lucrative.

Apparences trompeuses

Parmi d’autres employeurs d’intérêt, notons également le Réseau de santé Vitalité et le District scolaire francophone Nord-Est.

Si à première vue ces deux institutions semblent hors de portée pour les travailleurs de la fonderie puisque nécessitant des spécialisations très précises, la porte demeure pourtant grande ouverte. Au district scolaire par exemple, on cherche à pourvoir plusieurs postes qui ne sont aucunement reliés à l’enseignement.

«Il y a des gens qui ne vont pas postuler chez nous parce qu’ils se disent: je ne suis pas professeur. Mais dans les faits, on a besoin de plein d’autres sortes d’employés. Des concierges, des gens dans les cuisines, et aussi des chauffeurs d’autobus, une spécialité qui est très en demande. L’expertise de plusieurs travailleurs de la fonderie – notamment dans la conduite d’engins industriel – pourrait donc être un gros atout pour nous», souligne Gaétan Babin du DSF-NE.

Se lancer?

Outre les employeurs, on retrouvait également quelques stands de ressources, notamment en ce qui touche les changements de carrière. C’est le cas du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick avec ses différents cours, ainsi que de Médavie, organisme responsable de la gestion d’Ambulance NB et du Programme extramural.

Mélissa Irvine était pour sa part sur place au nom du Centre d’entrepreneurship du Restigouche. Son but: offrir du soutien aux employés qui songent à se lancer en affaire.

«Certains employés caressent peut-être un rêve entrepreneurial, souhaitent devenir leur propre patron et se lancer en affaire. C’est vraiment dommage ce qui se passe avec la fonderie, mais cette situation pourrait devenir l’élément déclencheur, l’occasion pour plusieurs de faire le grand saut», indique-t-elle.

Et celle-ci parle avec expérience, car elle a vécu sensiblement la même situation il y a quelques années avec la fermeture de la papetière de Dalhousie. Certains employés de l’époque avaient choisi cette voie au lieu de chercher des emplois ailleurs. Et certains sont toujours en affaires.

Et après?

Rencontré parmi les nombreux chercheurs d’emplois venus porter leur curriculum vitae, le maire de Belledune, Joe Noel, s’est dit enchanté de la participation à la foire.

«Beaucoup de compagnies se sont déplacées, beaucoup d’employés également. Moi je vois cela comme un succès. On donne aux ex-employés une chance de se trouver un autre emploi, un peu d’espoir tout juste avant la période des Fêtes. C’est positif», estime le maire.

Il ne cache pas, par contre, qu’il aimerait conserver le plus de main-d’œuvre dans la région.

«Il y a beaucoup de compagnies de l’extérieur de notre région immédiate, donc c’est certains qu’il y a toujours une certaine crainte de perdre de la population, de la main-d’œuvre qualifiée. Mais on va tout faire en sorte pour garder nos gens ici, car on détesterait les voir quitter la région. Et pour se faire, il faut mettre l’accent sur le développement, ce que l’on peut apporter ici pour compenser la perte de la fonderie», dit-il.

C’est aussi l’avis de Denis Caron, président du comité de recouvrement, comité à la base de l’organisation de cette foire de l’emploi.

«À court terme, l’objectif est de ne pas laisser ces travailleurs sans emploi. À plus long terme par contre, nous voulons travailler à attirer d’autres compagnies dans la région afin de créer de la richesse localement. Ce que je trouve encourageant, c’est que déjà des compagnies comme Maritimes Iron et Arianne Phosphate regardent vers nous comme site potentiel. Ça démontre que notre secteur industriel est toujours intéressant», note M. Caron.

Selon lui, d’autres événements similaires à ce salon de l’emploi pourraient par ailleurs être organisés dans le futur, ces derniers ciblant des secteurs d’activités bien plus spécifiques.