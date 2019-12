La Municipalité régionale de Tracadie «n’est pas le gouvernement de la Péninsule acadienne», réagit le maire Denis Losier à la suite du retrait de la ville de deux projets collaboratifs de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne.

La CSR-PA avait besoin du vote de Tracadie, en raison de son droit de veto puisqu’elle compte pour plus du tiers de la population de la région, pour adopter son budget de plus de 6,4 millions $ en 2020.

La Ville a donné son aval au budget, par l’entremise de son maire adjoint Jean-Yves McGraw, à condition de ne pas payer pour l’étude d’optimisation des services de pompiers et pour l’étude d’infrastructures sportives. Tracadie économisera ainsi 18 000$.

Malgré un appui unanime autour de la table, certains élus municipaux ont contesté cette position de la MRT, trouvant «ridicule» que «la municipalité la plus importante de la région» ne soit pas partenaire de ces deux projets, a-t-on insisté. Ils ont notamment fait remarquer que cette contribution représente «des miettes» par rapport à son budget de 14 millions $.

Le maire Denis Losier n’est visiblement pas d’accord avec cette vision des choses.

«Tracadie n’est pas le gouvernement de la Péninsule acadienne, a-t-il répliqué. Si nous ne sommes pas capables de payer nos services à Tracadie, comment pouvons-nous payer ceux de nos voisins? On nous dit que 18 000$, ce sont des miettes par rapport à notre budget de 14 millions $. Mais on semble oublier que nous avons plus de services à offrir et plus de monde à desservir.»

Le maire soutient que la MRT a dû faire des choix difficiles en raison de sa situation financière précaire et il comprend que cela a créé des remous.

Dans le cas de la collecte des déchets solides par exemple, Tracadie s’est retirée du projet de création d’une flotte péninsulaire. Cette décision, qui a longtemps soulevé la controverse à la CSR-PA, permettra à la ville d’économiser un demi-million de dollars dans les cinq prochaines années.

«Le Tracadie d’aujourd’hui n’est plus le Tracadie de 2014 (d’avant la municipalité régionale). Nous avons maintenant 16 000 citoyens et il a fallu faire de grands ajustements financiers. Nous avions 42 taux de taxe foncière différents sur notre territoire avant l’uniformisation de 2019. Nous avons coupé de 2016 à 2018 avant d’être obligés de monter les taxes en 2019. Nous avons pressé le citron jusqu’à la dernière goutte», a rappelé M. Losier, en précisant que ce n’est pas de gaieté de cœur que le conseil a dû effectuer des compressions de dépenses dans certains dons, assistances financières et services collaboratifs.

La Municipalité régionale de Tracadie continuera de verser sa part dans les dossiers du tourisme et de la Véloroute au sein de la CSR de la Péninsule acadienne. Au départ, elle devait aussi se retirer de ces deux champs pourtant obligatoires.