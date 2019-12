Un déficit de près de 23 000$ pour la Foire brayonne

La Foire brayonne d’Edmundston a enregistré un déficit de 22 916$ à l’issue de la présentation de l’édition 2019 de l’événement.

Le comité organisateur de la 41e Foire brayonne a dévoilé les détails des états financiers du plus important festival à se dérouler au Madawaska lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation qui s’est tenue lundi.

«La situation aurait pu être pire, nous sommes quand même contents de la réponse du public et satisfaits des résultats», a affirmé Carole Martin, la présidente du conseil d’administration.

«Nous avons vendu plus de 1900 billets, nous pouvons dire que ce fût un succès de ce côté. Nous avons essayé de nouvelles choses, conservé d’autres. Certaines de ces nouvelles choses ont fonctionné, d’autres malheureusement moins», a expliqué la dirigeante de la Foire en faisant référence au déménagement en 2019 de plusieurs activités au Centre Jean-Daigle.

Même si ce n’est pas la première fois que la direction de la Foire brayonne doit essuyer un déficit, celui-ci s’avère un peu plus difficile à encaisser puisqu’il n’y a désormais plus de fonds de réserve en banque pour éponger d’éventuelles pertes financières.

Le comité organisateur verra au cours des prochaines semaines à se pencher sur la suite des choses et réfléchir quant à une éventuelle 42e Foire brayonne à l’été 2020.

«Tout est sur la table…On va s’asseoir et décider s’il y aura une ou s’il y aura une année de pause pour se retrousser les manches et faire les choses en bonne et due forme», a expliqué Carole Martin.

Un retour au Carré des artisans avec un accès gratuit au site pour les festivaliers n’est pas écarté par la direction du festival qui entend toutefois privilégier à nouveau la tenue de l’événement sur une période écourtée de trois jours.