Tony Mallet, l’ambulancier au grand coeur

En 2017, Tony Mallet, un travailleur paramédical de Shippagan, a lancé un mouvement d’entraide, dont le but est de distribuer des cadeaux de Noël aux enfants dans le besoin. Le voici en compagnie de sa fille, Élodie. - Acadie Nouvelle: David Caron

Pour plusieurs, l’un des grands bonheurs du temps des Fêtes est de pouvoir offrir un cadeau de Noël à ses enfants ou à ses petits-enfants. Pourtant, même avec des moyens financiers limités, la pression sociale pour amener les gens à dépenser jusqu’au point de se ruiner financièrement peut être lourde à supporter.

Tony Mallet, un travailleur paramédical de Shippagan, souhaite venir en aide aux familles démunies. En 2017, il a lancé un mouvement d’entraide, dont le but est de distribuer des cadeaux de Noël aux enfants dans le besoin.

«Je suis ambulancier depuis 14 ans. Chaque année, je remarque qu’il y a plus de dépression, des cas suicidaires et des gens dans le besoin à l’approche du temps des Fêtes. L’aspect marketing crée une grande pression sociale pour les gens défavorisés, car les enfants voient quelque chose et souhaitent l’avoir. Les familles essaient de joindre les deux bouts et de plaire à tout le monde, alors ils coupent sur la nourriture ou peu importe. C’est difficile sur la santé mentale», dit-il.

Il y a quelques années, Tony Mallet a répondu à un appel provenant d’un homme de la région. Cet homme était le grand-père d’une petite-fille du même âge que l’une de ses propres filles.

«Il traversait un moment difficile. Il avait du mal à payer ses factures. Je l’ai transporté à l’hôpital et durant le trajet, nous avons eu une longue discussion. La route est quand même longue entre Lamèque et Tracadie. Je lui ai fait la promesse que j’allais demander à ma fille de faire le tri de ses jouets et que j’allais lui amener une boîte de jouets pour sa petite fille.»

De fil en aiguille, Tony Mallet a fait un appel sur Facebook pour élargir le mouvement.

«Je me suis dit qu’il doit y en avoir d’autres qui font un tri similaire. Nous sommes tellement dans l’abondance et la surconsommation. J’ai dit que si les gens sont intéressés à parler avec leurs enfants pour qu’ils partagent certains jouets, que j’étais prêt à aller les chercher et de trouver des gens à qui les donner.»

L’ambulancier au grand coeur veut impliquer la communauté dans la collecte de cadeaux. Tous sont invités à participer aux activités d’emballage.

«Je donne aussi beaucoup à Secours Amitié, à Lamèque, surtout des vêtements. C’est beaucoup d’ouvrage à trier. Chez Secours Amitié, ils peuvent vendre du linge et faire un peu d’argent pour aider les mêmes familles à qui on apporte des cadeaux.»

En quelques années seulement, ce qui a commencé comme une initiative personnelle est aujourd’hui devenue un organisme à but non lucratif, Les petits pères Noël de la Péninsule acadienne, associé avec l’école L’Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, l’école Soeur-Saint-Alexandre de Lamèque et une intervenante communautaire de la région de Shippagan.

«J’ai consulté les écoles de la région pour qu’on me sorte une liste de familles et d’enfants qui pourraient en profiter.»

Bien que des dons permettent de faire l’achat de jouets neufs, plusieurs sont légèrement usagés.

«Ils sont toujours de bonne qualité. Des fois, le jouet a été utilisé une ou deux fois seulement. Quand je reçois un livre, je vérifie chaque page. Je ne veux qu’il ait une seule marque de stylo ou une seule page de déchirées. Si c’est le cas, je le mets de côté. Tout est vérifié à la lettre pour s’assurer qu’il n’y a pas de bris.»

Même si Tony Mallet rêve d’un Noël moins axé sur la consommation, il n’en veut pas aux jeunes de vouloir le jouet dernier cri.

«Chaque année, il y a une nouvelle figurine qui sort que ce soit la Reine des neiges, la Pat’patrouile et ainsi de suite. Une petite figurine peut coûter 40$. Les enfants sont portés à la vouloir et le marketing est fort. Mais on s’entend que j’ai déjà été un enfant puis j’avais hâte de recevoir mon petit camion. C’est correct, ça fait partie du bonheur du temps des Fêtes. Les enfants trouvent le bonheur dans le jouet.»