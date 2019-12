Budget stable et sans de hausse de taxe à Dalhousie

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Dalhousie n’augmentera pas sa taxe foncière en 2020. En fait, le taux foncier diminuera même de quelques dixièmes de points.

La baisse est minime, tout au plus symbolique. N’empêche, pour une ville comme Dalhousie qui se bat pour conserver ses acquis, tente de redynamiser son économie et essaie tant bien que mal de colmater l’hémorragie de l’exode de sa population, cette nouvelle demeure positive.

Lundi soir, les élus ont adopté le budget de fonctionnement pour l’exercice financier de 2020. Le budget général se chiffre à 5 842 046$, soit à quelques dollars près le même montant que l’an dernier. Le taux foncier demeurera lui aussi pratiquement inchangé, à 1,74$ par 100$ d’évaluation.

La municipalité a notamment souligné une légère augmentation de son assiette fiscale due, entre autres, à l’aboutissement de certains projets immobiliers. La vente de l’ancien garage de la papetière AbitibiBowater a également épargné à la Ville certaines dépenses tout en lui octroyant un léger revenu.

«On a fait plein de petites choses qui, en fin de compte, rapportent à la municipalité. Le budget n’a pas été facile à faire pour autant, mais on est vraiment content de pouvoir en proposer un sans hausse de l’impôt foncier. Ça demeure un tour de force et on va continuer dans cette veine en 2020», exprime le maire de l’endroit, Normand Pelletier, précisant toutefois qu’il s’agit d’une année d’élections au niveau municipal.

Au niveau du budget pour le service d’eau et égout, celui-ci se situe à 2 009 467$. Les citoyens devront par contre s’accommoder d’une hausse de 5$ au cours de la prochaine année.

La Ville a par ailleurs transféré un montant de 200 000$ vers le fonds de réserve général et un autre 200 000$ vers celui du service d’eau et d’égout. Une partie de cette somme provient de surplus – donc d’argent inutilisé – en 2019.

«C’est un bon indicateur que la dernière année financière a été plutôt bonne. On a été capable de contenir nos dépenses au strict minimum, à couper tout le gras qu’on pouvait. On n’a rien fait d’extravagant», souligne l’administrateur de la municipalité, Gilles Legacy.

À noter que la Ville a par ailleurs prévu cette année un budget de production d’électricité puisque, si tout va comme prévu, le projet de mini-turbine devrait entrer en fonction et produire ses premiers KW d’électricité. Puisque le projet ne devrait être fin prêt que vers le mois de juin, la Ville prévoit engranger des revenus de 45 000$.

Centre pour jeunes

Parlant en son nom et en celui de son conseil, le maire Pelletier a par ailleurs commencé la rencontre publique – la dernière de l’année – avec un constat de déception par rapport à la décision du gouvernement conservateur de déménager le Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes de Campbellton vers Moncton.

«Je suis vraiment déçu de notre gouvernement en ce moment. Nous avons tout en place en ce moment, on offre même le service depuis quelques mois. La bâtisse est pratiquement terminée et là, au lieu de suivre l’idée initiale, il va aller dépenser je ne sais combien d’autres millions de dollars pour en bâtir une autre similaire à Moncton. Pour un gouvernement qui se veut économe, je trouve que c’est gaspiller honteusement l’argent des contribuables. C’est inacceptable», a souligné le maire, se disant inquiet pour l’avenir des employés qui travaillent dans ce centre.