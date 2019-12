Expropriés de Kouchibouguac: on saura le 9 janvier si le juge se récusera

Jackie Vautour et quelque 80 familles d’expropriés tentent de faire reconnaître des titres ancestraux métis. - Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Le juge Jean-Paul Ouellette s’est donné jusqu’au 9 janvier pour décider s’il se retirera de son poste de juge administratif dans l’affaire qui oppose Jackie Vautour et des familles expropriées du parc Kouchibouguac aux gouvernements provincial et fédéral.

Mercredi matin, le juge Jean-Paul Ouellette a entendu les arguments pour et contre son retrait du dossier.

Michael Swinwood, l’avocat qui représente Jackie Vautour et quelque 80 familles expropriées de Kouchibouguac, estime que le juge s’est déjà formé une opinion sur le dossier et qu’il n’est plus impartial.

Ce groupe a intenté un recours collectif contre les gouvernements et affirme que les expropriés de Kouchibouguac ont droit à leurs terres en vertu de titres ancestraux métis. Le juge administratif Ouellette a le mandat de faciliter le prochain procès qui opposera les parties et qui sera présidé par un autre juge.

Après avoir entendu les arguments des avocats sur la motion de récusation, le juge Ouellette a réservé sa décision jusqu’au 9 janvier. Elle sera rendue aux avocats par téléphone, d’après Me Swinwood.

Selon ce dernier, le juge aurait un parti pris dans l’affaire à cause de commentaires émis en cour en septembre.

Jean Paul Ouellette a alors dit que Jackie Vautour «ne semblait pas avoir» de droits métis ancestraux.

Ces commentaires ont été cités dans un affidavit de la part de Maurice Robichaud pour appuyer la demande que le juge se récuse. Maurice Robichaud est l’un des plaignants qui était présent en cour lorsque le juge a fait son commentaire.

L’avocate du gouvernement provincial, Rachelle Standing, argumente plutôt que l’expression du juge – que Jackie Vautour ne semble pas avoir de droits ancestraux – s’inspire non pas d’un biais personnel, mais d’un fait établi par la cour en février 2018. Jackie Vautour avait alors perdu un litige sur ses droits de pêche ancestraux.

Cela cadre dans l’argument principal du gouvernement provincial dans toute cette affaire, à savoir que la cause des expropriés a déjà été entendue par la cour et que le fait de la soumettre à nouveau au tribunal constitue un abus de procédure.

L’avocate du gouvernement fédéral, Kathleen McManus, s’est appuyée sur six cas de jurisprudence pour affirmer que le juge ne doit pas se récuser simplement parce qu’il indique que la loi semble favoriser un parti pendant un procès.

À la sortie du palais de justice, Michael Swinwood a indiqué qu’il ignore quelle décision le juge prendra.

L’avocat Michael Swinwood représente Jackie Vautour et les expropriés de Kouchibouguac. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

«On a simplement besoin d’attendre ce qu’il va dire. Le juge Ouellette nous a entendu ce matin (mercredi), mais on se sait pas ce qu’il va dire avant le 9 janvier», a affirmé l’avocat.

L’affidavit de Maurice Robichaud a créé un débat animé en cour mercredi matin.

Les avocates des gouvernement provincial et fédéral étaient d’avis que trois paragraphes du document étaient inadmissibles à titre de preuve dans la motion de récusation puisqu’ils n’ont pas été formulés à la première personne et parlaient plutôt d’un «nous» collectif, soit les expropriés.

Cela est contraire aux règles de la Cour, selon l’avocate du gouvernement provincial, Rachelle Standing.

Elle affirme aussi que certains paragraphes contiennent des ouï-dires, des opinions et des arguments légaux alors que les attestations doivent traiter uniquement de faits vérifiables.

Me Swinwood affirme ne pas avoir eu le temps d’étudier la réponse du gouvernement provincial et a donc demandé un ajournement.

Le juge a refusé d’ajourner en disant que cela retarderait substantiellement tout le processus juridique.

«Savez-vous combien de causes j’ai à mon agenda dans la prochaine année? Je crois que ma prochaine date disponible est en mars 2021. Alors je vais vous donner une heure», a dit le juge avant de retourner à son bureau pour donner le temps à Me Swinwood de lire des documents.

Le juge a finalement décidé d’admettre l’attestation de Maurice Robichaud en disant qu’elle n’empêchait pas les gouvernements fédéral et provincial de formuler leurs arguments.