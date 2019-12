Le quai de la Baie: à la mémoire des victimes du désastre d’Escuminac

Même si elle est trop jeune pour avoir été témoin du désastre d’Escuminac, Sylvie Mazerolle a été marquée indirectement par cette tragédie qui a ébranlé toute une communauté côtière du Nouveau-Brunswick. La photographe originaire de Baie Sainte-Anne a donc publié un livre de photographies, Le quai de la Baie, afin de rendre hommage à son héritage.

Le 20 juin 1959, 35 pêcheurs des villages d’Escuminac, de Baie-du-Vin et de Baie Sainte-Anne ont péri en mer pendant une violente tempête. Vingt-six femmes sont devenues veuves et 83 enfants sont devenus orphelins. C’est considéré à ce jour comme étant la plus grande tragédie maritime du Nouveau-Brunswick.

Dans les jours et les mois qui ont suivi le désastre, des ossements, des débris et des dégâts de la catastrophe ont apparu dans les filets de pêche et sur la côte.

«Je me rappelle que ma mère ne voulait jamais aller à la plage. Quand elle a grandi, il y avait des morceaux de corps qui apparaissaient sur la plage et sur la côte. C’est un gros traumatisme pour un petit village comme ça de perdre 35 hommes», a raconté la photographe établie maintenant à Dieppe.

En juin dernier, des célébrations ont été organisées à Baie Sainte-Anne afin de souligner le 60e anniversaire du désastre d’Escuminac. Les organisateurs ont demandé à Sylvie Mazerolle d’être la photographe officielle. Celle qui documente le quai de Baie Sainte-Anne depuis une dizaine d’années a accepté l’invitation avec plaisir.

«Ma grand-mère est encore vivante et mes tantes et mes oncles sont encore à Baie Sainte-Anne, donc je vais souvent les voir. À l’époque où je demeurais à Toronto quand je revenais par ici et que j’arrivais à Baie Sainte-Anne, c’est sur le quai que je me sentais vraiment chez nous.»

Sylvie Mazerolle est l'auteur du livre de photographie Le quai de la Baie. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le livre ne présente pas d’images d’archives du désastre d’Escuminac. La photographe a voulu plutôt mettre en lumière le village de Baie Sainte-Anne et d’Escuminac en célébrant la vie après la tragédie.

«C’est une collection d’images intimes du quai, des pêcheurs, des bateaux et de l’environnement.»

Comme pièce maîtresse, elle a créé une œuvre qu’elle a intitulée Les âmes en mer qui rend hommage aux 35 victimes. Elle a imaginé cette image pendant son séjour à Baie Sainte-Anne l’été dernier.

«Je voulais honorer ceux qui ont perdu la vie dans le désastre. J’imaginais juste comment ils pouvaient se sentir pendant la catastrophe et les noyades. L’image m’est venue et je voyais tous les hommes qui marchaient sur l’eau.»

Elle a publié une annonce pour recruter des modèles afin de réaliser cette photographie. Comme la réponse a été plutôt tiède, elle a donc demandé à des hommes de son entourage de poser pour elle. Cette image a nécessité plusieurs séances de photographies puisqu’elle n’avait pas suffisamment de modèles. On voit sur la photo, 35 hommes de dos qui avancent dans l’eau à différents niveaux. Dans des teintes de gris, de noir et de bleu marin, cette photo sombre qui a une texture transparente remue en évoquant à la fois la fragilité de la vie et la force de ces hommes qui ont combattu la tempête. Elle a cherché à créer une image un peu hors du temps tout en ayant une touche classique.

La photographie Les âmes en mer constitue la pièce maitresse de l’oeuvre de Sylvie Mazerolle. – Gracieuseté

Le coeur d’une communauté

La photo a été exposée lors du lancement du livre à Baie Sainte-Anne le 29 novembre. Le livre de 50 pages rassemble une quarantaine de photographies. Avec ce projet sur le quai, la photographe a eu le sentiment de documenter un peu son enfance. Son père l’amenait souvent sur le quai pour y manger une crème glacée ou encore rencontrer les gens de la collectivité.

«C’était le coeur de la communauté. C’est là qu’on se rencontrait tous. Il y avait l’église et le quai.»

Les villages se vident de leur population, donc il d’autant plus important de documenter les lieux afin qu’ils restent dans la mémoire des gens, estime Sylvie Mazerolle. «Les petites localités sont en train de mourir et je trouve ça triste.»

Elle a réalisé son projet de façon complètement indépendante en s’autofinançant. Trois cent cinquante exemplaires du livre ont été imprimés et ils sont déjà presque tous écoulés. Elle souhaite éventuellement présenter une exposition de ses œuvres. Ses projets partent souvent d’une histoire, d’un poème, d’une source d’inspiration. Elle a réalisé, entre autres, la série de photos Larmes de sirène sur le vieillissement qui a été inspirée d’abord par un poème.