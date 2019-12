Un homme porté disparu est retrouvé sans vie

La GRC annonce avoir découvert le corps d’un homme âgé de 43 ans, de Gray Rapids, près de Miramichi, dont la disparition avait été signalée le 3 décembre.

Kevin James Curtis a parlé pour la dernière fois avec sa famille le 2 décembre et sa disparition a été signalée le lendemain. Le 4 décembre, son véhicule a été retrouvé sur le chemin Renous Sud, à l’ouest de Renous.

La Section des chiens policiers, l’hélicoptère de la GRC, et autres Services spécialisés de la GRC, ainsi qu’à des équipes de recherche et de sauvetage, ont effectué des recherches au sol et des recherches aériennes. L’Organisation des mesures d’urgence, et les ministères de la Sécurité publique et des Ressources naturelles et Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick ont aussi participé aux recherches.

Le 18 décembre, vers 15h30, un corps a été découvert dans le secteur du chemin Renous Sud, et il s’agit de celui de Kevin Curtis.

Aucun acte criminel n’est à l’origine de son décès, mais une autopsie sera pratiquée afin d’en déterminer la cause exacte.