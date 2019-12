Le président de l’AFMNB, Luc Desjardins, démissionne

Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher et président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. - Acadie Nouvelle: David Caron

Luc Desjardins démissionne de son poste de président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, a annoncé l’organisme, vendredi.

Du même coup, M. Desjardins a annoncé qu’il n’allait pas solliciter un nouveau mandat à la mairie de Petit-Rocher en mai 2020.

« Il y a des dossiers très importants pour l’avenir du monde municipal qui sont en discussions avec le gouvernement provincial, notamment au niveau de la fiscalité et de la gouvernance municipale. Dans le contexte de mon départ du monde municipal au printemps prochain, je sens qu’il est préférable de me retirer de la présidence de l’AFMNB et des négociations en cours», a précisé M. Desjardins dans un communiqué.

La démission de Luc Desjardins, qui occupait ce poste depuis 2016, sera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le poste sera occupé par le maire d’Atholville et premier vice-président, Michel Soucy, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle à l’automne 2020.