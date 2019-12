Le producteur laitier Jacques Laforge parmi les immortels de l’industrie

Originaire de la Communauté rurale de Saint-André, le producteur laitier Jacques Laforge a été intronisé au Temple de la renommée des produits laitiers du Nouveau-Brunswick pour 2019.

Celui-ci s’ajoute aux immortels honorés par l’organisme Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick depuis 1983.

L’association qui représente 180 fermes laitières à travers la province tenait récemment à Fredericton sa 46e assemblée annuelle.

Signe de l’importance de cette industrie au Nouveau-Brunswick qui génère annuellement des recettes agricoles de l’ordre de 129 millions de dollars, le premier ministre Blaine Higgs et les chefs politiques David Coon et Kevin Vickers se sont mêlés aux intervenants de l’industrie laitière qui étaient réunis dans la capitale.

«La passion de Jacques Laforge pour explorer de nouvelles opportunités de marché et son engagement à trouver les dernières techniques et technologies pour rendre l’agriculture plus efficace et plus productive a joué un rôle très important dans l’avancement de l’industrie laitière à l’échelle provinciale et nationale», a souligné Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick au sujet du plus récent intronisé à son Temple de la renommée.

Les installations de M. Laforge sont également réputées pour abriter un ingénieux système de production de biogaz à partir de déchets agricoles et de matières organiques.

Jacques Laforge a été administrateur de l’organisme Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick de 1985 à 2011, des Producteurs laitiers du Canada de 1989 à 2011 et chef de la direction de la Commission canadienne du lait entre 2012 et 2018.