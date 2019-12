Les VTT pourront circuler dans les rues de Tracadie

Tout vient à point à qui sait attendre, dit-on. Le Club de VTT La Randonnée Nord-Est a attendu plus de quatre ans avant d’avoir enfin accès aux rues dans la ville de Tracadie. C’est maintenant chose faite.

Les élus de la Municipalité régionale de Tracadie ont accepté à l’unanimité une résolution portant sur la circulation permise des véhicules tout-terrain sur son territoire. Plusieurs membres du club présents à la réunion extraordinaire du conseil municipal, mercredi, ont applaudi au moment de l’adoption.

«Victoire!», s’est écrié le président du club, Roland Thériault.

«Après tant d’années, la Ville a finalement accepté. On aurait dit que les démarches ont duré une éternité. Il a fallu être patient…»

Pas une éternité, mais plus de quatre ans peut paraître très long pour ce groupe d’amateurs de la région du Grand Tracadie. Il aura notamment fallu huit mois entre la deuxième et la troisième lecture de l’arrêté.

La municipalité est la dernière des quatre villes de la Péninsule acadienne à accepter le passage des VTT dans certains secteurs.

«Notre club compte 669 membres et il y a plus de 2000 membres de club dans la Péninsule acadienne. Ça va leur donner la chance d’aller acheter de l’essence, de manger dans les restaurants de la ville. Nous remercions la ville et le maire d’avoir travaillé pour nous. Il a été persévérant et honnête», a continué le président du club.

Les VTT ne rentreront pas dans le centre-ville du jour au lendemain, a-t-il tenu à préciser. M. Thériault doit d’abord rencontrer les responsables des travaux publics à la ville pour confectionner un trajet sécuritaire et accessible.

«Il faudra commander et installer plusieurs affiches de réglementation. Lorsque tout ça sera fait, ça prendra encore deux semaines avant de pouvoir circuler en ville», a-t-il signalé, en promettant de transmettre aux utilisateurs toute l’information pertinente une fois le tout complété.

La présence des VTT récréatifs dans une ville peut s’avérer une petite mine d’or économique, a-t-il indiqué.

«Nous avons accueilli 27 couples de Cap-Pelé en octobre. Nous avons alors obtenu une permission spéciale de la ville pour accéder au centre-ville. En trois jours, ce groupe a dépensé plus de 35 000$ dans les commerces», raconte M. Thériault.