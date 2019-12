Membres d’UNI: se protéger après le vol de données

Le chef des risques chez UNI, Sylvain Fortier promet un accompagnement par des experts en cas d’usurpation d’identité. Il encourage par ailleurs les membres de l’institution financière à s’inscrire au service de surveillance gratuit Equifax.

«La situation est certainement préoccupante. On regrette profondément la détresse et la frustration que ce vol de données peut causer», déclare M. Fortier. UNI a révélé que tous ses membres et clients sont touchés par la fraude d’un employé malveillant de Desjardins. ce qui représente environ 250 000 personnes.

M. Fortier fait toutefois valoir les solutions de protection d’UNI. L’institution financière protège tous les actifs détenus chez elle en cas d’opération non autorisée. Toute victime de vol d’identité a droit à un remboursement maximal de 50 000 $ pour certains frais. Elle dispose également d’experts qui peuvent aider à mettre fin aux usurpations d’identité.

«La chose à faire est d’activer le service de protection Equifax», recommande en plus M. Fortier. Nos membres peuvent demander un code d’inscription sur l’application AccèsD, qu’ils recevront d’ici le 31 janvier.»

Ils peuvent aussi s’en procurer un sur le site internet: www.desjardins.com/renseignements-personnels

Aucune fraude constatée

«Les clients devraient regarder régulièrement leurs comptes chez UNI et leurs autres institutions financières, conseille aussi M. Fortier. Ils doivent bien connaître leurs transactions.»

Le chef des risques rappelle également de ne jamais ouvrir un courriel ou un message texte demandant des informations personnelles ou contenant un lien vers un site internet inconnu. «S’ils le font, ils doivent nous avertir le plus rapidement possible», prévient-il.

Les renseignements concernés par le vol de données sont les suivants: nom, prénom, date de naissance, numéro d’assurance sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel, ainsi que certaines informations au sujet d’habitudes transactionnelles et de produits détenus.

Aucune carte de crédit n’a été compromise, ni aucune solution de paiement, comme Interac et les cartes de débit. De plus, les mots de passe, les questions de sécurité et les NIP (numéros d’identification personnels) ne sont pas touchés.

M. Fortier assure qu’UNI n’a pas encore eu connaissance de fraude en lien avec le vol de données par l’employé malveillant de Desjardins.