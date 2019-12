Parc éolien à Anse-Bleue: Naveco Power refuse de baisser les bras

La course contre la montre est commencée pour Naveco Power. Il ne lui reste qu’à peine un an pour réaliser son projet de parc éolien communautaire Chaleur Ventus à Anse-Bleue. À Anse-Bleue et pas ailleurs, ont insisté Amit Virmani et Daniel Brassard, en rencontre avec l’Acadie Nouvelle.

Le duo est en mode charme dans la région du grand Caraquet depuis le début de la semaine. Ils ont eu une trentaine de rencontres avec des citoyens et des représentants de municipalité. Leur but est clair: les convaincre d’accepter la présence prochaine de cinq tours et aérogénératrices de 180 mètres de hauteur, à l’ouest du DSL d’Anse-Bleue.

Ils promettent d’être de retour en janvier et aussi souvent qu’il sera nécessaire, mais le temps presse s’ils veulent respecter l’échéancier du programme d’énergie renouvelable communautaire d’Énergie NB d’ici la fin de 2020.

La tâche est ardue et ils ont parfois l’impression de «prêcher dans le désert». Mais les deux hommes ne se contentent pas d’un simple non. Ils veulent échanger avec les opposants, savoir ce qui les ennuie réellement et tenter de trouver des solutions pour satisfaire tout le monde. À commencer, évidemment, par leur entreprise.

«La contestation est plus forte ici parce que la communauté est tricotée serrée, a admis Daniel Brassard. Nous faisons face à des gens totalement en désaccord et prêts à n’importe quoi pour que notre projet tombe à l’eau. Nous ne voulons pas nous battre, nous ne voulons lancer la pierre à personne, nous ne voulons pas de désinformation. Ce n’est pas notre intention. On veut rencontrer les gens du Non. On veut qu’ils aillent plus loin que seulement dire qu’ils n’en veulent pas.»

Cette «mésentente», comme il l’appelle, est cependant plus que ça. À preuve cette lettre de la présidente du DSL d’Anse-Bleue, Ginette Bertin, datée du 18 décembre. MM. Virmani et Brassard ont voulu la rencontrer. Elle a refusé, demandant que toute information soit dorénavant envoyée par courrier.

Cela ne semble pas décourager Naveco Power, qui est prêt à se battre bec et ongles pour réaliser son projet d’une valeur de 30 millions $.

«On a fait notre travail. On a fait nos devoirs. Nous avons remis 2300 pages d’information à Énergie NB. Pour Anse-Bleue, ce projet a du sens. Nous avons une zone propice et des vents propices. Nous avons tous les ingrédients. Si le groupe du Non veut convoquer une réunion dans la paix, nous sommes prêts à y aller. Si c’est juste pour nous dire non, ce n’est pas nécessaire. On le sait déjà», a poursuivi M. Brassard.

– Archives

M. Virmani a indiqué que Chaleur Ventus correspond à tous les critères exigés par Énergie NB. Maintenant que Bathurst s’est retirée du partenariat communautaire, il informe que d’autres options sont envisageables, la plus sérieuse étant la formation d’une coopérative. Il verrait bien les municipalités du Grand Caraquet y être membres.

«Vu que Bathurst a laissé tombé le projet, pour nous c’est une belle occasion pour dire que le jeu a changé. On est en mesure de proposer quelque chose qui sera intéressant. C’est là-dessus qu’on travaille en ce moment», précise M. Brassard.

Quant à déplacer ses tours ailleurs, il n’en est pas question. Selon les promoteurs, l’emplacement du projet a été choisi en fonction de certains facteurs, dont la proximité du réseau d’Énergie NB et de la capacité disponible sur le circuit électrique. On dit avoir conçu le projet pour utiliser autant que possible les routes d’accès existantes ainsi que des terres déjà perturbées par les coupes à blanc et d’autres développements afin de minimiser le besoin de défrichage.

Cela vient donc fermer les options du DSL de Saint-Jean-Baptiste/Menneval, dans le Restigouche, et la Coopérative d’énergie renouvelable du Nord-Ouest, deux entités qui étaient prêtes à les accueillir à bras ouverts.

«Il faudrait faire de nouvelles études qui prendraient des années, a noté le fondateur de Naveco Power, ajoutant que son entreprise ne disposait pas d’autant de temps pour commencer les travaux en juin 2020. Nous avons développé ce projet à Anse-Bleue parce qu’il y avait de l’intérêt et que nous avions reçu des lettres de soutien. Pourquoi aurions-nous développé un projet sur un site où il n’y avait pas d’intérêt?»

Amit Virmani et Daniel Brassard sont convaincus de faire tourner le vent en leur faveur à Anse-Bleue, pas de doute. Reste seulement à convaincre les opposants. Cette tâche ne s’annonce pas facile, compte tenu du peu de temps à leur disposition..