TOP 30 – Les jeunes francophones à surveiller

L’Acadie ne manque pas de jeunes talents! Comme le veut la tradition, l’Acadie Nouvelle vous présente 30 jeunes francophones de moins de 30 ans qui peuvent déjà se vanter d’avoir accompli de belles choses, que ce soit par leur réussite scolaire, leur engagement communautaire, leur sens de l’entrepreneuriat ou leur dévouement pour le sport et la culture. Cette liste, dressée sans ordre particulier, a une fois de plus été complètement renouvelée cette année.

Antoine Zboralski – Biologiste écolo, 28 ans

Ce doctorant en sciences de la vie à l’Université de Moncton a donné un nouveau souffle à l’association de défense de l’environnement Symbiose. Sous sa présidence, l’organisme a organisé diverses rencontres et conférence sur l’environnement.

Symbiose est surtout à l’origine de quatre manifestations en 2019, dont une marche pour le climat historique qui a rassemblé plus de 2000 personnes sur la rue Main de Moncton le 27 septembre. Ses membres ont participé régulièrement aux conseils municipaux de Moncton pour revendiquer le développement des moyens de transport actifs et des politiques plus favorable aux cyclistes et aux piétons.

Malyka Keeley – Patineuse artistique, 12 ans

Malyka Keeley a bluffé tout le monde cette année! Championne du Nouveau-Brunswick en février, puis championne de l’Atlantique en avril, la voilà vice-championne canadienne de patinage artistique dans la catégorie femmes pré-novice. À 12 ans seulement, l’adolescente de Campbellton a livré une prestation pleine de grâce et d’assurance lors du Défi Patinage Canada 2020 organisé à Edmonton le 28 novembre. Quel talent!

Philippe LeBouthillier – Chanteur, 16 ans

Est-il encore nécessaire de présenter Philippe LeBouthillier? L’élève de 11e année à la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie a fait un tabac à The Voice Kids en France. Plus de 3 millions d’auditeurs ont pu profiter de sa voix exceptionnelle et son aventure s’est terminée par une belle troisième place. Le jeune homme aimerait éventuellement se lancer en médecine, à moins qu’une carrière musicale s’ouvre à la lui.

Bianca Richard – Comédienne, 28 ans

Comédienne hyperactive, passionnée par le cirque, Bianca Richard tire désormais son épingle du jeu à la télévision. Celle qui a interprété le personnage de Terri dans la série d’humour À la valdrague est aussi de retour dans la comédie Les Newbies qui sera diffusée sur les ondes d’Unis TV en mars 2020.

Accompagnée d’autres finissants du département d’art dramatique de l’Université de Moncton, elle a cofondé le Théâtre La Cigogne pour offrir un tremplin à la relève artistique. Bianca a pu transmettre au public son énergie et son amour du jeu en participant à la pièce de théâtre de marionnettes Radi, mais aussi aux pièces Le Loup, Violences, Le froid est un détail de l’hiver, Golem, ou au spectacle de cirque Les Robes de Sainte-Anne.

Dr Shane Aubé – Médecin, 29 ans

Passé par le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, Dr Shane Aubé est médecin de famille depuis 2016. La Société Médicale du Nouveau-Brunswick lui a décerné le prix Iype/Wilfred au terme de sa résidence, soulignant sa curiosité, son professionnalisme et sa bienveillance.

Le professionnel de la santé originaire de Bathurst poursuit désormais sa pratique au sein de l’Unité de médecine familiale du Grand Moncton. Dr Shane Aubé s’implique aussi dans la formation des futurs médecins en tant que mentor étudiant et assistant au recrutement de professeur pour le Centre de formation médicale du N.-B.

Kamylle Frenette – Paratriathlète, 23 ans

Avec une 4e place au classement mondial, Kamylle Frenette est en bonne voie de participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo à l’été 2020. Lorsqu’elle n’est pas occupée par ses études en pharmacie à l’Université Dalhousie, elle suit un programme d’entraînement intensif. L’Acadienne a réalisé d’impressionnantes performances cette année, avec notamment une première place en Coupe du monde de paratriathlon à Magog au Québec. Elle attend désormais avec impatience le mois de juin, lorsque sa sélection pour les JO Tokyo sera officialisée.

Jacques Surette – Auteur-compositeur-interprète, 20 ans

Ce prolifique raconteur d’histoire a touché bien du monde avec ses chansons pleines de simplicité célébrant les petits moments de la vie. Le chansonnier de Yarmouth dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a sorti son premier disque « Marche, marche, marche » en juin dernier et se prépare à en présenter un second en 2020.

Jacques Surette est actuellement en nomination au Canadian Folk Music Awards dans la catégorie « Jeune artiste de l’année ». Son talent a été reconnu par le prix du Festival International de la chanson de Granby puis les prix Radarts-Granby et Marc-Chouinard lors de la FrancoFête en Acadie.

Kouamé Martial Ouattara – Joueur de soccer professionnel, 28 ans

Celui que l’on surnomme «The Beast» vient de réaliser le rêve d’une vie. L’Ivoirien d’origine a signé cette année un contrat avec les Wanderers de Halifax et fait ses grands débuts dans la Première ligue canadienne de soccer. Entraîneur à l’école Mathieu-Martin, capitaine des seniors du FC Dieppe, joueur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, il veut devenir un modèle pour les jeunes athlètes acadiens.

Melinda Prince – Leader du mouvement étudiant, 24 ans

Originaire de Bathurst, Mélinda Prince a vu sa vie basculer suite à un accident de voiture qui a entraîné la paralysie de 70% de son corps. La jeune femme n’a pas cédé à la détresse et célèbre chaque petite victoire depuis ce terrible coup du sort. Aujourd’hui étudiante en sciences politiques, elle s’est fait élire à la vice-présidence interne de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton et se bat pour rendre l’université plus inclusive. Chapeau bas!

Charles Gillespie – Acteur, 20 ans

C’est à 14 ans que le jeune Dieppois Charles Gillespie, s’est fait connaître en intégrant le casting du film québécois La gang des hors-la-loi. Depuis l’acteur a enchaîné les contrats en inscrivant son nom au générique des séries Degrassi (2017), The Next Step (2017), 2nd Generation (2018) Charmed (2018) et I Am the Night (2019).

Charles Gillespie a aussi décroché des rôles pour les films Thriller Runt, The Rest of Us et Speed Kills, dans lequel il joue le fils de Don Aronow, un homme d’affaires interprété par John Travolta. Le jeune homme était de retour au bercail l’an dernier pour participer au tournage de la série télévisée acadienne Conséquences. Quelle feuille de route!

Margaud Castadère-Ayceberry – Journaliste, 29 ans

Après des études à Bordeaux et Paris, Margaud Castadère-Ayceberry a terminé une maîtrise en journalisme international à l’Université Laval tout en assurant le rôle de rédactrice en chef d’Impact Campus. Depuis 2016, elle a fait sa marque dans au sein de l’équipe de Radio-Canada Acadie. Journaliste derrière le micro ou face à la caméra, elle a aussi présenté le Téléjournal Acadie et le National Hebdo au cours de l’année.

Lukas Cormier – Hockeyeur, 17 ans

Lukas Cormier est devenu le défenseur le plus prolifique à sa saison recrue parmi tous les arrières ayant évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le défenseur des Islanders de Charlottetown a terminé la saison régulière 2018-2019 avec pas moins de 36 points dont 15 buts.

L’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent continue d’impressionner les recruteurs de la Ligue nationale de hockey, il a obtenu une cote B lors d’une récente mise à jour de la Centrale de recrutement, ce qui veut dire qu’il pourrait être repêché au deuxième ou au troisième tour. Il a d’ailleurs été appelé au sein de l’équipe LHJMQ pour disputer la série Canada-Russie qui s’est tenue à Saint-Jean et Moncton les 4 et 5 novembre.

Chloé Breault – Auteure-compositrice-interprète, 23 ans

Cette musicienne multi-instrumentiste s’est fait remarquer ces derniers mois. La jeune femme de Bertrand s’est vue décerner le prix Musique NB de l’Enregistrement de l’année pour son premier album Love, puis celui de Vidéo de l’année pour le clip Quand on y pense.. Elle a connu un franc succès avec plus de 40 spectacles à travers la province et deux des chansons dans le top 20 du palmarès de l’année 2018 en Atlantique.

Avec Matt Boudreau et Marc-André Boudreau de Petit-Rocher, Chloé Breault s’est lancée cet été dans la création du groupe BAIE dont le premier morceau «Suzie» a connu un certain succès. Elle travaille désormais sur un nouvel album solo dont la sortie est prévue à l’automne 2020.

Ramzi Mehrez – Ingénieur en robotique, 28 ans

Dans le laboratoire du département de génie électrique de l’Université de Moncton, Ramzi Mehrez travaille sans relâche à améliorer la vision des robots industriels. L’étudiant en maîtrise originaire de la Tunisie s’emploie à développer la capacité du robot à détecter et suivre des objets de forme, de taille et de couleur variables. Son expertise pourrait bien contribuer à révolutionner la réalité du travail dans certains secteurs, tels que la transformation des fruits de mer.

Courtney Charlong – Patineuse de vitesse, 12 ans

Cette jeune athlète de Campbellton a enchaîné les belles performances cette année. Spécialiste du sprint sur glace, Courtney Charlong a successivement pulvérisé le record provincial dans sa catégorie d’âge au 1500 m (2m42s139), au 200 m (21s394) et au 400m (40s187).

En novembre, l’espoir du club des Comètes du Restigouche s’est méritée trois médailles dont deux d’or lors des Championnats de patinage de vitesse sur courte piste de l’Est du Canada.

Dr Marc-Étienne Parent – Rhumatologue, 29 ans

Ce jeune médecin a ouvert l’an dernier une clinique de rhumatologie à Bathurst avec l’aide de son collègue Dr Jean-Philip Deslauriers. Dr Marc-Étienne Parent souhaitait ainsi rendre les traitements liés aux maladies des os, des articulations, des tendons, des ligaments et des muscles plus accessibles aux patients du nord-est du Nouveau-Brunswick.

Jusqu’à maintenant, les gens de la région devaient souvent se rendre à Moncton, Fredericton ou Saint-Jean pour rencontrer un rhumatologue. Dr Deslauriers se déplace également à Tracadie une fois par semaine et offre des services cliniques à l’Hôpital régional Chaleur.

Mathilde Thériault – Militante féministe, 21 ans

Cette étudiante en travail social s’est impliquée auprès de Carrefour pour femmes et du Centre d’agression sexuelle du Sud-Est. Elle a contribué à une recherche sur les femmes en état de vulnérabilité (travail de sexe, toxicomanie et troubles de santé mentale), avant d’occuper le poste d’agente de mobilisation au Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick au cours de l’été. La jeune femme effectue également du bénévolat avec l’association de défense de l’environnement Symbiose et l’Association des étudiants et étudiantes des Sciences sociales du l’Université de Moncton.

Denis Gaudet – Acteur du développement international, 24 ans

Diplômé en Administration des affaires – marketing du CCNB, Denis Gaudet vient de terminer sa maîtrise en Affaires mondiales à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. L’été dernier, il a travaillé pour le Secrétariat du Développement Social et Humain à Oaxaca, au Mexique, où il a mené un projet de recherche sur la troisième municipalité la plus pauvre du pays afin de mieux comprendre les causes réelles de la pauvreté. Denis ira bientôt en Tanzanie pour un stage de six mois avec une organisation non-gouvernementale canadienne. Il aura pour mission de trouver des solutions pour réduire la pauvreté et favoriser le développement économique dans la région.

Celine Kavanaugh – Fondeuse paranordique, 18 ans

Celine Kavanaugh est devenue la fierté de Grand-Sault après sa participation aux Jeux du Canada de Red Deer en mars. À l’âge de 17 ans, elle a remporté deux médailles d’argent et une médaille de bronze en ski de fond paranordique avec l’aide de sa guide Charlotte Toner. Ses performances lui ont valu l’honneur de porter le drapeau de la province lors de la cérémonie de clôture. Celle qui a longtemps parcouru les sentiers du Club de ski de fond Kahoutek de Grand-Sault poursuit désormais des études en ingénierie à l’Université Carleton d’Ottawa.

Joris Bourgeois – Homme de devoir, 19 ans

Étudiant exemplaire en Techniques policières au CCNB, Joris Bourgeois se démarque par son engagement au sein des Cadets de l’armée 3006 Dieppe. L’implication de ce Français d’origine, Canadien depuis peu, l’a amené à participer à des compétitions nationales de biathlon, suivre un cours de parachutisme, monter des glaciers en Alberta, devenir instructeur de tir et atteindre le grade d’adjudant chef. Bénévole pour l’Arbre de l’espoir, la SPCA et son unité de cadet, Joris aspire à une carrière de policier, soit auprès des forces armées ou de la GRC.

Florence Brunet – Comédienne, 25 ans

Originaire d’Hunter River à l’Île-du-Prince-Édouard, cette comédienne et marionnettiste s’est fait remarquée pour son interprétation de la pièce Tsunami. Débarquée à Moncton à l’âge de 17 ans pour étudier en art dramatique, elle a fait ses premiers pas dans le monde de la scène au pays de la Sagouine. Depuis, Florence Brunet a pu démontrer tout son talent dans les pièces Overlap de Céleste Godin, Les limites du bruit possible du Satellite Théâtre, Winslow d’Herménégilde Chiasson, Dîner pour deux, et le spectacle de rue «T».

Mamadou Oury Diallo – Leader communautaire, 26 ans

Originaire de la Guinée-Conakry, ce diplômé à la maîtrise en Administration publique de l’Université de Moncton a fondé l’organisme à but non lucratif World Youth for Development. À l’aide d’autres jeunes immigrants, il a collecté plus de 3000 livres permettront d’offrir des espaces de lecture aux élèves guinéens.

Mamadou Oury Diallo est également coordonnateur des étudiant(e)s internationaux de l’Association africaine du Nouveau-Brunswick. Il nourrit le projet de participer à la création d’une école dans son pays natal qui proposerait le même programme scolaire que celui du Nouveau-Brunswick.

Cynthia Paulin – Adepte du minimalisme, 29 ans

Cette fière acadienne originaire de Lamèque encourage ses amis à changer radicalement leur façon de consommer. Sur sa page Facebook Cynthia Paulin – En route vers la simplicité, elle parle de son cheminement vers la simplicité volontaire, le minimalisme et sa transition graduelle vers le zéro déchet. Ses publications régulières dénoncent la surconsommation ou proposent des trucs pour consommer de façon écoresponsable tout en soulageant son portefeuille.

Yoan Bourgoin – Biologiste et citoyen engagé, 24 ans

Ce biologiste fraîchement diplômé de l’Université de Moncton s’est démarqué ces derniers temps par les écrits qu’il partage régulièrement sur les réseaux sociaux. À travers ses publications, Yoan Bourgoin tente d’éveiller les consciences au sujet des causes qui lui tiennent à coeur, telles que l’environnement, les droits des femmes, le bilinguisme ou les droits des animaux.

Chaque mot est pesé, chaque sortie est précédée d’une solide recherche. Le jeune résident de Saint-Léonard espère devenir officier des sciences biologiques au sein des Forces armées canadiennes.

Maude Cyr-Deschêne – Actrice, 20 ans

Originaire de Saint-Jacques, Maude Cyr-Deschêne vient de percer sur le petit écran. Dans Conséquences, la série dramatique d’ICI ARTV, elle joue le personnage principal de Nadia, une jeune Acadienne dont l’existence est bouleversée après avoir été victime d’un viol par quelqu’un de son entourage. Une reconnaissance pour celle qui, depuis l’âge de 2 ans, a passé ses étés sur les planches avec la troupe du spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête.

Samuel Nadeau – Patineur de l’extrême, 23 ans

À côté de sa profession de technologue en ingénierie médicale à l’Hôpital de Moncton Samuel Nadeau excelle dans le domaine du patinage de descente extrême. En 2017, il a terminé au deuxième rang mondial du classement cumulatif de la catégorie junior.

Cette année, le jeune originaire d’Atholville a remporté la deuxième édition de la Course Xtreme de Memramcook et s’est une nouvelle fois mis à l’épreuve contre la crème du circuit mondial au Red Bull Crashed Ice de Boston.

Audrey Isabel Chiasson – Chimiste, 22 ans

Titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de Moncton, Audrey a vu ses excellents résultats scolaires récompensés par la Médaille académique du Gouverneur général et la bourse d’excellence Roméo-Leblanc. En tant qu’assistante de recherche, elle a travaillé sur le développement d’un verre bioactif destiné à servir de substitut osseux et sur la synthèse d’une nouvelle série de molécules aux propriétés anti-inflammatoires. Audrey poursuit présentement ses études à l’Université du Québec à Chicoutimi en cosmétologie, elle a un projet entrepreneurial en tête et prévoit revenir au Nouveau-Brunswick pour faire valoir ses connaissances dans sa province natale.

Loïc Bento et Jamie Doucet – Entrepreneurs informaticiens, 19 ans

Ces deux jeunes diplômés de l’École secondaire Népisiguit ont fondé Alpha Sécurité, la première entreprise de sécurité informatique de la région Chaleur. L’entreprise offre avant tout des conférences et des ateliers aux entreprises. Les deux informaticiens passionnés ont à coeur de sensibiliser la population aux risques de piratage.

Anabelle Hébert – Humoriste en herbe, 29 ans

Petite comique de la famille, cette infirmière auxiliaire originaire de Shippagan a connu un succès instantané pour sa première apparition sur scène. Anabelle Hébert a récemment remporté le deuxième concours d’humour amateur du Festival RIEN de Caraquet. La diplômée du CCNB a aussi été décorée de la médaille académique du gouverneur général du Canada. Elle travaille depuis à l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet.

Matt Boudreau – Auteur-compositeur-interprète, 26 ans

Après plus de deux années de travail, la carrière de Matt Boudreau prenait son envol en octobre 2018 avec la parution de son premier album Goéland aux accents folk rock. Le gars de Petit-Rocher roule sa bosse depuis quelques années sur la scène musicale acadienne.

Musicien depuis l’âge de 13 ans, il est passé par Accros de la chanson, le département de musique de l’Université de Moncton et a remporté le Gala de la chanson de Caraquet en 2015.