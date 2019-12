Un comité dédié à la protection de l’environnement à Fredericton

Les députés s’entendent à l’unanimité pour créer un comité de l’Assemblée législative responsable des changements climatiques et de la protection de l’environnement.

Le comité permanent sera formé de trois ministres et de députés des quatre partis représentés à l’Assemblée.

«C’est très excitant de marquer l’histoire au Nouveau-Brunswick avec un comité dédié à la protection de l’environnement et aux changements climatiques», a déclaré jeudi le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, et le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Ross Wetmore, siègeront aussi au comité.

«Les efforts pour lutter contre les changements climatiques doivent toujours être une priorité, et c’est pourquoi ce sera un comité permanent et non une initiative ponctuelle», a dit M. Carr.

Le groupe d’élus sera notamment responsable de superviser la mise en oeuvre du plan d’action provincial sur les changements climatiques.

Le secrétariat sur les changements climatiques devrait s’y présenter pour partager les progrès du plan avec les députés.

Le comité se penchera aussi sur l’épandage du glyphosate et sur la possibilité d’en interdire l’usage.

Les députés ont récemment adopté une motion demandant au gouvernement de tenir des audiences publiques sur la question pour entendre les intervenants et recueillir des mémoires.

Le comité devra formuler des recommandations au gouvernement sur le glyphosate d’ici six mois.

Le député progressiste-conservateur Bruce Fitch, les libéraux Jacques LeBlanc, Cathy Rogers, Keith Chiasson et Andrew Harvey, le vert Kevin Arseneau et l’allianciste Kevin DeSaulniers font partie du comité en plus des ministres Carr, Holland et Wetmore.

Le député libéral Benoît Bourque espère que le comité donnera plus de «mordant» au Nouveau-Brunswick pour aller au-delà de plan d’action provincial sur les changements climatiques.

«Ça ne suffit pas d’avoir des recommandations, il faut les appliquer et les mettre en oeuvre. Nous voulons voir des actions concrètes.»

Le député Kevin Arseneau du Parti vert se réjouit aussi de cette initiative tout en demeurant prudent à la lumière d’autres comités qui n’ont pas toujours livré la marchandise.

«Nous avons l’espoir que le comité fasse son travail, mais un peu de cynisme parce que d’autres comités n’ont pas réussi à faire le travail. Mais je reste quand même optimiste en espérant que ça soit sérieux de tous les bords.»

Le député vert Kevin Arseneau. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

La création de ce comité était une promesse du gouvernement Higgs contenu dans son précédent discours du Trône présent en 2018.

Une autre initiative de ce discours, la nomination d’un haut fonctionnaire indépendant responsable des enjeux scientifiques et des questions liées aux changements climatiques, n’a toujours pas vu le jour.

Le ministre Jeff Carr affirme que le gouvernement n’a pas abandonné l’idée, mais qu’il n’est pas encore prêt à y donner suite.

«Je ne dirais pas que nous ne verrons jamais ça, mais à l’heure actuelle, nous ne sommes pas prêts à passer cette prochaine étape.»