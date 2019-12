Un jeune homme de Caraquet porté disparu

La GRC de Caraquet sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 26 ans de Caraquet.

Christian Vick a été vu pour la dernière fois mercredi à 19h45 à l’extérieur de sa résidence sur le boulevard Saint-Pierre Ouest à Caraquet. Sa disparition a été signalée à la police le lendemain en matinée. La police a exploré plusieurs pistes d’enquête, mais sans succès.

Christian Vick mesure 5 pi 11 po (180 cm) et pèse environ 158 livres (72 kilos). Il est mince, a les cheveux bruns et les yeux bruns et porte des lunettes.

Si vous possédez des renseignements permettant de retrouver Christian Vick, veuillez communiquer avec la GRC de Caraquet au 506-726-5222.