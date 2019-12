Le maintien de la taxe foncière a un coût élevé à Campbellton

La Ville de Campbellton n’augmentera ni sa taxe foncière ni ses tarifs pour les services d’eau et d’égout en 2020. Il y a toutefois un coût à cet équilibre budgétaire.

Le conseil municipal de Campbellton a adopté, jeudi, son budget de fonctionnement pour la prochaine année fiscale. Celui-ci sera de 14 847 240$ et ne comprendra pas de hausse du taux foncier pour les citoyens. Le taux demeurera donc stable à 1,77$. Au niveau de l’eau et des égouts, le budget a été établi à 2 578 585$, c’est-à-dire que les usagers avec et sans compteur d’eau seront épargnés d’une hausse.

En parallèle à ce budget, le conseil s’est permis de transférer 330 000$ dans ses différents fonds de réserve de fonctionnement et d’immobilisation, question de donner un peu de latitude à la prochaine administration qui sera élue en mai prochain.

Mais équilibrer ainsi le budget n’a pas été facile. Encore la semaine dernière, les membres du conseil cherchaient désespérément 300 000$.

Ils ont trouvé l’argent, mais non au détriment de certains programmes et services. Du coup cette année, le conseil a de nouveau sabré les dépenses de déplacement et de formations pour les employés et membres du conseil. Il a aussi mis sur la glace l’étude d’énergie renouvelable pour le Centre civique et la phase II du projet de revitalisation du centre-ville, en plus de reporter le remplacement de certains postes vacants au sein de son équipe.

«La formation, les projets de développements, les postes vacants… Tout cela est très important pour se tenir à jour et faire avancer notre communauté. Malheureusement, on doit les reporter à nouveau. Ça va finir par nous rattraper. On ne peut pas faire cela indéfiniment», prévient le conseiller Gilbert Cyr, qui souligne au passage que les infrastructures sont de plus en plus vieillissantes et que les divers coûts de fonctionnement, eux, sont à la hausse. Autant de facteurs qui contribuent à jeter un stress supplémentaire sur les finances de la Ville.

Le conseiller Cyr préside le comité des finances, et ce, depuis le début de son mandat. Selon lui, la Ville est arrivée à un point où elle devra inévitablement revoir son offre de services si elle veut être en mesure de maintenir le même taux de taxation. Il continue notamment de croire (et de marteler) que le Centre civique de Campbellton devrait bénéficier d’un appui régional entier.

«Ç’a toujours été difficile d’atteindre l’équilibre budgétaire au cours des dernières, mais chaque fois c’est encore plus dur que la précédente. Là, j’ai l’impression qu’on a étiré l’élastique à son maximum. Si ça continue, si rien ne change, il risque de nous péter au visage», constate le conseiller, soulignant que des choix difficiles s’imposeront d’eux-mêmes tôt ou tard si rien ne s’améliore.