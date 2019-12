Minto: les pompiers combattront les flammes pendant plusieurs jours

Les pompiers de 21 casernes qui ont répondu à l’appel d’un incendie à Minto samedi matin n’ont pas fini d’éteindre le brasier. Certains d’entre eux pourraient passer les Fêtes à se relayer pour l’éteindre.

La situation n’est pas de tout repos à Minto. Un porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence, Geoffrey Downey, assure, par contre, que les choses sont «stables».

L’incendie s’est déclaré samedi matin, à 2h, sur le terrain de l’entreprise TRACC tire recycling dans le quartier industriel de Minto, au nord de Fredericton.

Le feu fait rage dans un champ de deux hectares où sont entreposés des pneus, qui sont empilés jusqu’à environ 5 mètres (16 pieds) de hauteur.

Les flammes dégagent une épaisse fumée grise visible à des kilomètres à la ronde.

Au départ, les pompiers comptaient simplement laisser le feu s’épuiser puisqu’il était trop difficile d’éteindre le brasier.

La stratégie a changé en cours de route. Dimanche après-midi, on pouvait voir des camions à benne en train d’acheminer du sable sur la scène de l’incendie pour le déposer sur la masse brûlante.

Les pompiers que nous avons vus sur les lieux ne portaient pas de masque à gaz.

Pour l’instant, aucune idée de l’impact environnemental de toute cette affaire. Cela viendra après, lorsque les flammes seront éteintes, selon Geoffrey Downey.

«On est encore en mode »réponse », on n’en est pas encore aux réparations. Quand les représentants du ministère de l’Environnement auront le temps de faire des tests de l’eau et de l’air, ils en sauront plus, mais pour l’instant, c’est encore trop dangereux», dit le porte-parole de l’OME.

Il explique que les pompiers tentent de protéger l’édifice principal du brasier.

«Les pompiers ne peuvent pas vraiment mettre de l’eau dans le milieu des flammes, ils le combattent de l’extérieur», dit le porte-parole, qui était toujours sur les lieux dimanche matin.

Il ajoute que les citoyens ont reçu la directive de rester chez eux et d’éteindre les systèmes de ventilation.

Les pompiers de plusieurs régions se relaient pour continuer à lutter contre le feu. Certains détachements sont rentrés au bercail puisque la situation est «plutôt stable», d’après le porte-parole.

«La plus grande préoccupation concerne la fumée générée par l’incendie.»

Une épaisse fumée se répand à des kilomètres à la ronde. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Des pompiers de plusieurs casernes environnantes étaient toujours sur les lieux dimanche. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Une fine neige tombait sur la scène catastrophique de l’incendie de pneus à Minto, dimanche. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Près de deux hectares de pneus usagés ont pris feu samedi matin. Le brasier était toujours actif dimanche après-midi. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Photo: compte Twitter du service des incendies de Kingsclear.

Samedi soir, le gouvernement a émis un avertissement sur la qualité de l’air aux citoyens de la région. L’épaisse fumée pourrait causer des problèmes respiratoires à certaines personnes.

« Les bébés, les enfants, les femmes enceintes, les adultes plus âgés, les fumeurs et les personnes souffrant d’une maladie cardiaque ou respiratoire chronique devraient rester à l’intérieur pour réduire leur exposition à l’air extérieur», fait savoir la médecin-hygiéniste de la région, la Dre Kimberley Barker.

Dans le communiqué, on précise que les masques contre la poussière, bandanas ou autres chiffons (même s’ils sont mouillés) ne protègent pas de la fumée.

La route 10 au nord de Minto et la route 695 au sud sont fermées à la circulation à cause de l’incident.

Selon un communiqué de Recycle NB, l’organisme collaborera avec l’entreprise sinistrée pour évaluer l’impact de l’incident sur le programme de recyclage de pneus au Nouveau-Brunswick.