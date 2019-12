Cap-Pelé: des accès hors route bloqués sur la 15 

Le ministère des Transports ferme plusieurs accès illégaux en bordure de la route 15 entre la sortie de Cormier Village et la sortie 53 à Cap-Pelé. Maintenant barricadés, ces chemins hors route permettaient de faire gagner quelques minutes aux conducteurs pressés. Une pratique jugée dangereuse.

«Réfléchissez-y, ça vaut tu vraiment la peine de mettre votre vie et la vie des autres en danger afin d’économiser quelques minutes de route», a écrit le Village de Cap-Pelé sur leur compte Facebook.

Le pont qui reliait Beaubassin-Est et Cap-Pelé est fermé après avoir subi d’importants dommages au passage de la tempête post-tropicale Dorian en septembre.

La fermeture du pont a causé bien des maux de tête aux résidents de la région. Les automobilistes doivent maintenant faire un détour pour rejoindre l’autre rive de la rivière Kouchibouguac.

Le détour peut représenter entre 10 et 15 minutes.

Or, des citoyens ont pensé se créer leurs propres raccourcis et ainsi utiliser des chemins hors routes entre les sorties de Cormier Village et 53.

«Au lieu de se rendre jusqu’à la sortie 53, les gens prenaient ces petits accès alternatifs là», explique Justin LeBlanc, directeur des événements et des communications au Village de Cap-Pelé.

Un des sentiers hors piste relie la route 15 au virage du chemin Thibodeau. La sortie 53 est située deux minutes plus loin. – Gracieuseté : Village de Cap-Pelé

Les routes dites alternatives se sont frayé un chemin au fil du temps dans les bois. Les nombreux passages des quatre roues et des véhicules tout terrain ont agrandi les chemins, permettant aux voitures de s’y déplacer allègrement depuis l’autoroute des anciens combattants.

«Aussitôt que t’embarques sur l’autoroute, tu ne peux pas aller de 0 à 110 en une minute. Si tu fais la vraie bretelle, ça te donne une chance d’accélérer et d’avoir le même le rythme que le trafic.»

Un des sentiers hors route relie la route 15 au virage du chemin Thibodeau.

«C’était un danger parce que sur la route 15, la circulation est rapide. Les voitures mettent les freins pour aller là et ce n’est vraiment pas sécuritaire.»

La pratique dangereuse permettait aux conducteurs de sauver que deux minutes, affirme M. LeBlanc.

La municipalité a donc fait une recommandation au ministère des Transports pour bloquer ces accès. Par la suite, le gouvernement a installé des barricades et des enseignes pour empêcher quiconque de se frayer un chemin.

«C’est sûr qu’il y a du monde qui va s’essayer à passer à côté.»

La publication Facebook du Village de Cap-Pelé prévient le public que la présence des forces policières pourrait être accrue.