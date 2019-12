Huit rayons de soleil en 2019

Il est vrai que les mauvaises nouvelles retiennent plus souvent l’attention médiatique. Malgré tout, un tas d’initiatives inspirantes et d’histoires qui donnent chaud au coeur ont égayé les pages de l’Acadie Nouvelle ces derniers mois. En voici quelques-unes.

Des livres et des jeux en français pour les enfants malades

Liette Lanteigne Thériault de Caraquet et son fils Jérémie, atteint de colite ulcéreuse, ont séjourné plusieurs semaines à l’hôpital pour enfants IWK de Halifax. Constatant le manque de livres et de jeux en français disponible dans l’établissement, la maman a lancé une campagne de sociofinancement en ligne pour permettre aux jeunes patients francophones de l’hôpital de mieux se divertir et se changer les idées dans leur langue. L’objectif était d’amasser 1000 $, elle a finalement récolté plus de 5 000$ en un clin d’oeil. Bravo!

Remis sur pied par un formidable élan de générosité

Lorsque sa maison a pris feu Jos Arseneau a cru qu’il ne retournerait plus jamais chez lui. L’homme âgé de 66 ans de Tilley Road a finalement pu compter sur le soutien d’un groupe de bénévoles au grand coeur. Dons de matériel et d’argent, travail bénévole, la communauté s’est mobilisée pour remettre en état la demeure de Jos Arseneau. De quoi redonner foi en l’humanité.

En vie grâce au don d’organes

Les donneurs d’organes sauvent des vies, Valérie Doiron St-Coeur peut en témoigner. L’Acadie Nouvelle a dressé le portrait de cette trentenaire de Tracadie atteinte de fibrose kystique, une maladie dégénérative et mortelle qui touche les poumons, l’appareil digestif et s’attaque au système immunitaire.

Après être demeurée trois ans sur une liste d’attente et avoir frôlé la mort, Valérie a subi une double greffe des poumons le 18 avril 2014. Elle peut depuis recommencer à respirer et penser au lendemain.

Le mouvement zéro déchet prend de l’ampleur dans la région Chaleur

Cinq familles de Beresford se sont lancées cet hiver dans le Défi familial zéro déchet. Pendant six mois, les participants ont renoncé aux matériels à usage unique et aux gaspillage alimentaire. La famille Landry a ainsi fait passé sa production de déchets de 27 kilos à 3,5 kilos en moyenne. Leur engagement mérite d’être applaudi.

L’initiative n’est pas isolée. Cet été, Christophe Courchevel de l’Association Zéro déchet Chaleur a créé sa boutique nommée ECO2 spécialisée dans la vente en vrac d’aliments, de produits d’hygiène et de produits d’entretien.

Ça pousse à Saint-Léolin!

Daniel et Chantal Ratté viennent de donner une deuxième vie à l’ancienne école Le Maillon de Saint-Léolin. Le couple venu du Québec y a ouvert cette année une ferme hydroponique et leur première récolte s’est vendue en un éclair. Il y font pousser du chou kale, de la laitue, des épinards et des fines herbes dans des structures verticales éclairées au lampes DEL et sous environnement contrôlé. Le projet évalué à plus de 6 millions $ devrait générer une vingtaine d’emplois d’ici trois ans, lorsque la ferme atteindra la pleine production.

Apprendre en pleine nature

Les élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys de Caraquet peuvent désormais suivre leur enseignement au beau milieu des arbres. Une classe a été aménagée sur le site du Club plein air pour permettre aux jeunes de suivre leur matière à l’extérieur de la salle de classe. Un beau projet qui aidera peut-être la nouvelle génération à renouer le contact avec la nature.

Plus légers pour la bonne cause

Se faire raser les cheveux pour l’Arbre de l’espoir? Pas de quoi effrayer une quarantaine de personnalités, dont l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant, le maire de Dieppe Yvon Lapierre et l’éditeur-directeur général de l’Acadie Nouvelle Francis Sonier qui tous ont accepté de relever le Défi coupe de l’espoir. Cette initiative improvisée à la dernière minute aura permi d’amasser pas moins de 567 000$. L’Arbre de l’espoir continue de mobiliser. Cette année, la chiffrier s’est arrêté sur un chiffre impressionnant au terme du Radiothon: 2 239 106$!

Deux anges gardiens au secours des chats errants

Préoccupées par le sort des chats errants, Kyla Thériault et Janny McLaughlin Robichaud, deux jeunes femmes de la Péninsule acadienne, ont mis sur pied une section locale de CARMA – Cat Rescue Maritimes. Le programme consiste à capturer et stériliser aux félins issus de colonies. Avec l’aide d’autres bénévoles, elles s’occuperont ensuite de les relâcher ou de leur trouver une famille d’adoption.