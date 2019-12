Il y a 80 ans, la fascinante histoire du premier et seul vol Moscou-Miscou

Le 28 avril 1939, un événement singulier de l’histoire de l’aviation a permis de lier à tout jamais l’île Miscou à l’Union soviétique. Pour le 80e anniversaire du vol Moscou-Miscou, Irina Kokkinaki, petite-fille du pilote Vladimir Kokkinaki, souhaitait partager avec l’Acadie Nouvelle des détails peu connus jusqu’à maintenant sur cette histoire fascinante.

Les grandes lignes de l’histoire sont assez bien connues en Acadie. Il y a 80 ans, Vladimir Kokkinaki et Mikhael Gordienko, deux pilotes soviétiques, ont été contraints d’atterrir d’urgence le Moskva, un avion de type Illyushin, sur la plaine de Miscou après avoir survolé l’île à plusieurs reprises.

Plusieurs heures auparavant, les deux pilotes soviétiques avaient quitté Moscou, capitale de l’URSS, avec l’objectif d’établir un nouveau record mondial en effectuant le premier vol direct sans escale de Moscou à New York, en passant par le cercle polaire. L’objectif était d’arriver dans la métropole américaine à la veille de l’ouverture de l’Exposition universelle de New York de 1939.

«L’idée de Kokkinaki d’effectuer un vol direct de Moscou à New York avait des racines très pratiques et pourtant révolutionnaires: ce serait la démonstration des capacités d’un avion de traverser l’Atlantique sans escale entre la capitale la plus lointaine (la plus orientale) de l’Europe et la côte est de l’Amérique du Nord. Ce vol symbolisait la conquête du temps et de l’espace, tout à fait dans l’esprit de l’Expo mondiale intitulé Le Monde de Demain», écrit Irina Kokkinaki, petite-fille de Vladimir Kokkinaki, dans une lettre envoyée à l’Acadie Nouvelle. Plusieurs détails de la vie du pilote se trouvent dans sa biographie, publiée en 2007 en Russie.

Le pilote Vladimir Kokkinaki affiche un grand sourire. – Photo gracieuseté, Yolande Caswell.

Au cours de sa vie, Vladimir Kokkinaki a été reconnu comme étant un grand pilote d’expérience. Ses exploits lui ont permis d’être décoré par l’Ordre de Lénine, la plus haute distinction remise par l’état soviétique, à six reprises entre 1936 et 1984. Selon sa petite-fille, il était un visionnaire.

«Il visait la future réalisation de vols transatlantiques avec des passagers et du cargo, ce qui était à l’époque une vision plutôt avant-gardiste.»

À cette époque, le monde de l’aviation cherchait des moyens pour effectuer des vols transatlantiques sans escale. Au début des années 1930, un voyage de Moscou à New York consistait à se rendre à Londres, suivie par une traversée de l’Atlantique en bateau d’au moins cinq jours.

En 1937, deux aviateurs russes, Valeri Tchkalov et Mikhail Gromov, avec leurs équipages, qui comprenaient un second pilot et un navigateur, ont réussi à faire un vol sans escale de Moscou à Vancouver, dans l’état du Washington, en 65 heures et 25 minutes, en passant par le Pôle Nord.

Deux années plus tard, Vladimir Kokkinaki a proposé une route alternative, moins longue, mais risquée en raison des conditions météorologiques difficiles à prévoir et le vent de face pour l’ensemble du trajet. Cependant, cette route contenait certains avantages, dont la présence d’émetteurs radio utilisables à longueur d’année comme repères pour les vols.

«Deux éléments uniques distinguent son projet: la route la plus directe entre Moscou et New York ainsi que la haute altitude de vol permettant de survoler les fronts atmosphériques et les cyclones.»

Irina Kokkinaki, petite-fille du pilote Vladimir Kokkinaki – Photo gracieuseté

La seule traversée de l’Atlantique comparable à celle de Moscou à Miscou avait réussi en août 1938 par le pilote allemand Alfred Henke et son équipage à bord d’un quadrimoteur sur une route entre Berlin et New York.

«Le Moskva était un avion très performant au niveau de sa vitesse et son plafond. Le plan de Kokkinaki était de voler au-dessus les nuages, exactement comme le font les avions modernes. Ce plan présentait pourtant un défi formidable à l’équipage du Moskva : la cabine des pilotes n’était pas pressurisée ni chauffée, donc le vol prolongé en altitude exposait l’équipage aux températures extrêmement basses et au besoin de porter des masques d’oxygène. Le givrage de ces masques en altitude réduisait le débit d’oxygène.»

Bien que les aviateurs ont été obligés d’atterrir d’urgence sur l’île Miscou, les défis majeurs ont commencé à peine une heure après le départ de Moscou. L’autopilote est tombé en panne et Vladimir Kokkinaki a été obligé de piloter manuellement pendant 22 heures.

«Par la suite, l’avion est monté à 9000 mètres d’altitude afin d’éviter le givrage sévère dans les nuages. Les mauvaises conditions météo ont persisté pendant des heures et ont forcé l’équipage de rester dans le froid intense et le déficit d’oxygène. Le gel a causé la défaillance d’instruments de navigation; la combinaison de la fatigue, du manque d’oxygène et du froid pesaient lourd sur les pilotes. Le navigateur, Mikhael Gordienko, complètement épuisé, n’était plus capable d’effectuer ses fonctions. Il ne répondait plus aux demandes du pilote de lui fournir la position et le cap de l’avion.»

Laissé à ses propres moyens, Vladimir Kokkinaki est descendu et a continué le vol à basse altitude. Le dernier rapport météo reçu indiquait qu’une épaisse couche de brouillard enveloppait les aérodromes de la côte Atlantique et de la région de New York. Le soleil venait de se coucher et le fait de poursuivre le vol dans la noirceur présentait d’énormes risques.

Il y a 80 ans, cet avion atterrissait d’urgence sur la plaine de Miscou avec à son bord, deux pilotes soviétiques. – Gracieuseté

Comme les moteurs de l’avion fonctionnaient toujours bien et il restait assez de carburant, le pilote a pris un virage vers l’Ouest et peu après, il a aperçu une petite île. Après l’avoir survolé à quelques reprises, il a éventuellement réussi à poser l’aéronef sur la plaine de Miscou. Il est à noter que Miscou se trouvait seulement légèrement à l’écart du trajet principal du Moskva. Il restait à parcourir environ 1000 kilomètres avant de se rendre à destination.

Deux jours plus tard, les deux pilotes ont été transportés à Moncton dans un appareil appartenant aux Forces canadiennes. Ils sont enfin arrivés à New York le 1er mai à 10h30. Ils ont été accueillis en héros aux États-Unis et en URSS.

Vladimir Kokkinaki est revenu au Canada à l’occasion de l’Expo 67 à Montréal, mais le pilote n’est jamais retourné à Miscou. La famille se demandait si les gens du Nouveau-Brunswick conservaient même des souvenirs de cet événement.

«Nous ne savions pas avant le début des années 2000 si quelqu’un au Canada se souvenait de cet événement. Le fait que les habitants de l’île ainsi que plusieurs passionnés d’aviation au Nouveau-Brunswick ont préservé l’histoire de l’avion russe, et que quelques témoins de l’atterrissage vivaient toujours à Miscou, fut une surprise pour nous. Je suis contente que nous ayons finalement rétabli le contact entre Moscou et Miscou.»

Cette affaire est bien plus qu’une simple anecdote historique. L’influence de ce vol historique continue à se faire sentir. Le trajet proposé est toujours utilisée pour les vols entre Moscou et l’Amérique du Nord.

«C’était le premier vol transatlantique à si longue distance sur l’orthodromie (route la plus courte entre deux points sur le globe), à une vitesse record et en haute altitude — le vrai précurseur des vols de nos jours, faits de même façon tous les jours par des centaines d’avions de ligne, dans lesquels des milliers de passagers voyagent en confort des cabines pressurisées, sans jamais penser aux pionniers de l’aviation et les sacrifices qui ont permis la réalisation du transport aérien moderne.»