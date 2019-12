La météo sera clémente durant le temps des fêtes

Les Néo-Brunswickois qui s’apprêtent à parcourir les routes de la province ou encore à recevoir la parenté pour les célébrations de Noël pourront compter sur des conditions météorologiques propices aux déplacements.

«Tout le monde va apprécier le fait que ça s’annonce plutôt tranquille côté météo au cours de la journée de Noël», a affirmé Jill Maepea, qui est météorologue à Environnement Canada.

Partout en province, le mercure devrait se maintenir entre -3°C et -8°C lors de cette journée de célébrations, des températures qui se situent relativement près des normales saisonnières.

La distribution de cadeaux du père Noël devrait de plus s’effectuer rondement puisqu’aucune précipitation n’est prévue à l’horaire le 25 décembre.

Qui plus est, si les prévisions météorologiques à long terme des experts s’avèrent exactes, aucune tempête hivernale ni vague de froid n’est prévu à travers la province d’ici les premiers jours de l’année 2020.

Un survol de la petite histoire de la météo au Nouveau-Brunswick permet toutefois de constater que la fête de Noël n’a pas toujours été de tout repos au fil des ans.

Il y a à peine deux ans, en 2017, une violente tempête hivernale avait secoué le Nouveau-Brunswick.

La région de Bathurst avait alors reçu 45 cm de neige, un cadeau de Noël de Dame nature qui n’avait pas certes pas été apprécié de tous.

Quelques années plus tôt, soit en 2014, le Nouveau-Brunswick était au contraire sous l’emprise d’un système météorologique qui avait apporté les températures les plus chaudes pour un jour de Noël.

Pour plusieurs, le traditionnel réveillon et les échanges de cadeaux près du sapin et du feu de foyer avaient été remplacés par un après-midi sur le patio et un souper BBQ alors que le mercure avait dépassé 16°C à certains endroits au Nouveau-Brunswick.

Les plus vieux gardent peut-être aussi en souvenir la journée de Noël de l’année 1975 où le mercure avait chuté à -35°C dans le centre de la province, des températures glaciales qui n’ont heureusement jamais été égalées depuis cette lointaine époque.