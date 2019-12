Le Noël syrien d’un soldat acadien

Le sable remplace la neige. La chaleur du Moyen-Orient fait oublier le froid et le vent acadien. Derrière le bâtiment de l’Organisation des Nations Unies, il y a un citronnier de Noël. Un citronnier, pas un sapin. Mathieu Robichaud n’a qu’à le regarder pour comprendre qu’il ne passera pas les Fêtes près des siens, à Caraquet.

À son premier Noël en tant que militaire déployé loin du Canada, ce capitaine du Royal 22e Régiment de Valcartier, âgé de 34 ans, est en mission jusqu’en 2020 en tant qu’observateur militaire pour l’ONU chargée de la surveillance de la trêve en Syrie, au camp Faouar dans la région de Quneitra, une ville fantôme au sud-ouest du pays.

La Syrie d’aujourd’hui, ravagée par des années de guerre, est très loin de ressembler à cette contrée du Moyen-Orient qui, il y a plus de 2000 ans, a vu naître, non loin de là, un petit enfant qui a changé le monde… Et elle n’a rien à voir avec la quiétude de la Péninsule acadienne.

L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec celui qui marche dans les pas de son grand-père Arthur Robichaud, un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale déployé en Allemagne à la fin des hostilités en 1945, également membre du Royal 22e Régiment.

AN: Est-ce la première fois que ton travail de militaire t’amène à passer Noël loin des tiens?

C’est mon premier Noël déployé à l’extérieur du Canada.

Comment vas-tu passer la journée du 25 décembre?

Je vais être dans un poste d’observation près de la zone de séparation entre la Syrie et le Golan, occupée par les Syriens, avec un collègue suisse afin d’observer et reporter des activités qui pourraient mener à une violation de l’accord sur le désengagement de 1974.

NDLR: La Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement a été établie le 31 mai 1974 pour mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, afin de contrôler l’application du cessez-le-feu entre les forces israéliennes et syriennes dans le No Man’s Land situé sur le plateau du Golan, né à la suite de la guerre du Kippour en 1973.

Prévois-tu des activités spéciales?

Nous allons préparer un souper de Noël et ouvrir nos cadeaux reçus de nos nations respectives. Nous serons avec nos collègues observateurs qui célébreront Noël sur la base de l’ONU située à quelques kilomètres de notre poste d’observation.

C’est quoi l’ambiance de Noël en Syrie?

J’ai été surpris d’entendre fréquemment des chansons traditionnelles et populaires de Noël à la radio. Les chrétiens de la région où je travaille et de Damas décorent leurs maisons avec des lumières de Noël et certains commerces de Damas montrent fièrement leurs sapins de Noël.

Aviez-vous organisé quelque chose lors de tes récentes vacances ici?

Lors de mes vacances au Canada (au début de décembre), j’ai passé beaucoup de temps avec ma copine Annabelle afin de magasiner mes cadeaux de Noël pour la famille. J’ai eu droit à un souper de Noël avec ma belle-famille à Québec ainsi qu’à Caraquet avec ma famille.

Être militaire est une source de fierté pour toi. Pourquoi avoir choisi cette carrière?

Le déploiement des Forces armées canadiennes en Afghanistan lors de mes études universitaires a grandement influencé ma décision de joindre l’armée à la fin de mes études en 2011. Ma décision de joindre l’armée en tant qu’officier d’infanterie a aussi été aussi influencé par mon grand-père qui avait servi avec le Royal 22e Régiment qui est maintenant aussi mon régiment.

Le grand-père de Mathieu, Arthur Robichaud, membre du 22e Royal Régiment. – Gracieuseté

Ce lien avec ton grand-père membre du 22e Royal Régiment est spécial. Il a dû être une grande inspiration pour toi?

Oui. Je ne l’ai jamais connu par contre; il est décédé d’un cancer lorsque mon père était jeune. J’ai toujours été fasciné par les photos de mon grand-père habillé en militaire.

Peux-tu nous parler un peu de ton travail?

Je suis observateur militaire pour une mission de l’ONU chargée de la surveillance de la trêve. Les tâches que la mission m’a assignées sont principalement des observations lors de patrouilles mobiles, des observations à partir d’un poste d’observation, des inspections de positions militaires et des enquêtes.

Est-ce risqué?

Les principaux risques dans la région sont les mines et les munitions non explosées du récent conflit civil et des conflits du passé ainsi que des potentiels tirs directs et indirects entre l’armée syrienne et israélienne. Certaines villes et certains villages souffrent encore de la guerre civile, mais la région est beaucoup plus stable actuellement que les régions au nord du pays. La population syrienne est accueillante et positive envers le personnel de l’ONU. J’ai eu la chance de travailler avec des ouvriers syriens qui ont reconstruit les postes d’observation de l’ONU qui avaient été détruits lors du récent conflit civil et le résultat est impressionnant. Ils ont grandement amélioré nos conditions de travail avec leur ouvrage.

Comment vit-on mentalement cette période dans un environnement comme celui de la Syrie?

Avant mon déploiement, j’ai suivi un entraînement au Centre de formation pour le soutien de la paix à la base des Forces armées canadiennes de Kingston. L’entraînement m’a bien préparé pour accomplir mon travail avec l’ONU. Rester en contact avec la famille et les amis aide grandement à passer le temps, car ma liberté de mouvement lors de mes temps libres en Syrie est très restreinte. Donc le temps est long.

La capitaine Mathieu Robichaud, de Caraquet, pose devant le poste d’observation de l’ONU dans la zone de séparation à Quneitra, en Syrie. – Gracieuseté: Forces armées canadiennes

Des parents fiers… et un peu inquiets

Pour Donald et Glenda Robichaud, de Caraquet, voir Mathieu passer un premier Noël en mission est une grande source de fierté… avec un brin d’inquiétude jamais bien loin dans leurs esprits.

«Ce n’est pas le premier Noël qu’il ne passe pas à Caraquet, mais c’est son premier Noël en mission. Il y a toujours une petite inquiétude qui nous trotte dans la tête. Mathieu nous rassure souvent en nous disant qu’il est en sécurité. Mais ça reste que la Syrie, ce n’est pas Caraquet», nous indique le paternel dont le père Arthur a également porté l’uniforme.

«On pense à lui tous les jours, poursuit M. Robichaud. Toutes les fois qu’on regarde la télévision et qu’on écoute les nouvelles, ça parle de la Syrie et d’Israël. Ça nous allume un peu plus.»

Chose certaine, les parents de Mathieu sont très fiers de fiston. Il est d’ailleurs prévu que la famille ait une petite conversation à Noël. Donald a bien hâte.

«Nous sommes fiers de lui et nous le lui avons souvent dit. Mathieu est plus courageux que son père! Quand j’étais jeune, une carrière militaire ne m’a jamais effleuré l’esprit. Et lui, après son cours universitaire en archéologie, il a dévié de vocation. Il voulait entrer dans la Marine. Nous lui avons montré souvent des photos de son grand-père quand il a été en Allemagne en 1945. Il en a même amené une pour sa première journée d’entraînement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il aime ça et tant qu’il va aimer ça… Mais c’est dur, une vie de militaire. Il est loin de sa blonde et il est loin de nous», mentionne M. Robichaud.