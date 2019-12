Les Prix Citrons 2019

Alors que 2020 se dessine à l’horizon, l’Acadie Nouvelle vous présente un pot-pourri des Prix Citrons de l’année. Retour sur les controverses, les dérapages et les autres nouvelles qui nous ont fait grincer des dents au cours des derniers mois.

Un mirage nommé JOI Scientific

JOI Scientific prétendait avoir trouvé le moyen d’extraire de l’hydrogène – un carburant vert – à partir de l’eau de mer avec efficacité et à un coût raisonnable.

La promesse de la mystérieuse start-up basée en Floride semblait trop belle pour y croire. La direction d’Énergie NB y a pourtant cru… et a sorti le carnet de chèque pour développer cette technologie «révolutionnaire». Les contribuables du N.-B. auront dépensé 13 millions $ pour ne récolter rien d’autre que des espoirs déçus.

L’entreprise américaine a finalement révélé que ses dernières études n’avaient pas produit les résultats escomptés. Voilà un fiasco dont se serait passé le PDG Gaétan Thomas avant son départ à la retraite.

Les mensonges de Kris Austin

Appliquant une fois de plus ses recettes populistes, le chef de la People’s Alliance, Kris Austin, tente désormais de propager l’idée selon laquelle les problèmes de recrutement d’infirmières de la province serait liés aux exigences linguistiques.

Évidemment, rien n’indique que le bilinguisme soit responsable de la pénurie qui touche aussi sévèrement les deux régies de santé. C’est plutôt dans la chute des inscriptions dans les programmes universitaires, les salaires plus faibles que dans certaines provinces, le vieillissement de la population, un examen de passage désavantages les candidats francophones ou les barrières administratives auxquelles sont confrontés les travailleurs étrangers qu’il faut chercher les raisons du manque d’infirmières.

Quelles solutions propose M. Austin pour répondre à ces vrais enjeux? Prendra-t-il pour résolution à la nouvelle année de cesser de répandre des faussetés pour surfer sur les tensions linguistiques?

Le mauvais feuilleton de Tracadie

S’il fallait classer les municipalités les plus dysfonctionnelles de la province, Tracadie se placerait sans mal sur le podium. Traversé par les conflits depuis trois ans, le conseil aura connu une année des plus agitées.

À chaque jour un épisode toujours plus rocambolesque: les anciens DSL annexés se plaignent d’être les grands perdants de la fusion, puis le maire réclame que sa municipalité soit placée sous tutelle sans avoir consulté son conseil municipal, avant que le ministre responsable ne suggère que Denis Losier démissionne s’il ne se sent pas capable de gérer la crise….

Le rejet de la médiation proposée par le gouvernement provincial, une plainte de conseillers à l’endroit du maire, puis la lettre de six anciens maires de Tracadie dénonçant le comportement de M. Losier auront ensuite contribué à remettre de l’huile sur le feu sur une situation déjà houleuse. À première vue, le calme semble être de retour ces dernières semaines. Pourvu que cela dure, pour le bien des résidents comme pour le moral de leurs élus.

Couper les ailes d’un ange gardien

En plein hiver, Serge Rémi Parent n’avait pas hésité à héberger chez lui trois sans-abri dont il ne connaissait rien. Le résident de Saint-Antoine a improvisé un abri dans son garage pour accueillir Jordan, Ashley et Mark qui dormaient dehors dans une tente jusqu’à ce qu’un bon samaritain leur ouvre la porte de sa maison.

Mais certaines personnes du voisinage ne l’ont pas vu de cet oeil, et plusieurs plaintes ont été déposées auprès du village de Saint-Antoine. Serge Rémi Parent a finalement dû renoncer à son beau projet après avoir reçu une lettre de la Commission de services régionaux de Kent lui signalant qu’un permis était nécessaire pour transformer le garage en habitation. Rageant.

Un esprit critique mis à la porte

Le groupe de presse Brunswick News s’est mérité un retour de bâton populaire après avoir coupé ses liens avec le caricaturiste Michael de Adder. Le dessinateur et commentateur politique, reconnu pour son travail remarquable à travers le pays, a vu son contrat être rompu sans explication de la part de l’entreprise médiatique.

Le caricaturiste a alors révélé avoir été censuré à plusieurs reprises. Michael de Adder affirme qu’il lui était impossible de dépeindre le premier ministre Blaine Higgs de manière critique. Il continue depuis d’être publié dans le Toronto Star et le Chronicle Herald, mais n’apparaît plus dans le moindre journal néo-brunswickois.

De quoi nous laisser songeur sur l’état de la liberté de la presse dans la province.

Quand des partisans vomissent leur racisme

L’hiver dernier, des hockeyeurs d’Elsipogtog ont été victimes de propos racistes lors de leurs déplacements au Sportplex de Néguac et au Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie. «Fucking dirty savages!», «Go back home you wagon burners!», «Go hang yourself», figurent parmi les insultes proférées par certains partisans haineux.

La question a refait surface cet été. L’équipe de baseball du Québec a porté plainte auprès de sa fédération après avoir été la cible de propos racistes et d’intimidation lors de leur participation au Championnat canadien organisé à Miramichi. Des amateurs dans les gradins ont invectivé les joueurs québécois de façon lamentable. «Go back to your colored box!», «fucking negro», les insultes relevées par l’équipe viennent droit d’un autre siècle. Désolant.

Comparaison n’est pas raison

Les débats enflammés sur les réseaux sociaux vont parfois trop loin. La députée libérale de Moncton-Sud Cathy Rogers est allé jusqu’à comparer le ministre Dominic Cardy à Hitler dans un échange sur Facebook, après le dépôt du projet de loi sur la vaccination obligatoire qui inclut le recours à la clause dérogatoire.

Ce dernier a immédiatement exigé des excuses publiques, estimant que son opposante politique avait dépassé les bornes.

Cathy Rogers lui a finalement présenté ses excuses puis les a réitéré devant l’Assemblée législative. Morale de l’histoire, mieux vaut tourner la langue sept fois dans sa bouche avant de pianoter sur son clavier.