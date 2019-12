Saisie de 5000 comprimés de méthamphétamine à Dundee

Kevin Donald Lavalée, âgé de 40 ans, de Dundee, a été accusé en lien avec une saisie de drogues, dont une substance que l’on croit être de la méthamphétamine.

Un mandat de perquisition a été effectué dans une résidence du chemin Welsh le 19 décembre.

La police a saisi environ 5000 comprimés d’une substance que l’on croit être de la méthamphétamine, ainsi que des comprimés d’hydromorphone, de la cocaïne, du cannabis, des objets associés aux drogues et de l’argent.

Le 20 décembre, Kevin Donald Lavallée a comparu en cour provinciale à Campbellton et a été accusé de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, de possession d’une arme malgré une prohibition et de manquement aux conditions de sa probation.

Il a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour le 7 janvier 2020.

L’enquête se poursuit.