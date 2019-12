Tracadie: la proposition de budget est à nouveau rejetée

La Municipalité régionale de Tracadie entamera l’année 2020 sans un budget de fonctionnement général. Deux propositions présentées lundi soir ont été rejetées par une majorité des membres du conseil municipal.

Une réunion extraordinaire a eu lieu lundi soir à Tracadie, dont le seul objet à l’ordre du jour était l’adoption du budget pour l’année 2020. Le conseil municipal avait déjà rejeté une première version du budget la semaine dernière.

Deux scénarios ont été proposés. Le premier consistait à maintenir le statu quo sans aucune hausse du taux de taxation, qui s’élève actuellement à 1,50 par 100$ d’évaluation dans les quartiers urbains et à 0,90$ dans les quartiers ruraux.

Le deuxième proposait une hausse de taxes de 0,02$ dans les quartiers urbains et les quartiers ruraux. Cette hausse aurait permis à la MRT d’ajouter à ses coffres plusieurs centaines de milliers de dollars supplémentaires en revenus.

À la fin 2018, le conseil municipal a fait passer la taxe de 1,39$ à 1,50$ par 100$ d’évaluation dans les quartiers urbains et le taux a été uniformisé à 0,90$ dans les quartiers ruraux. Dans ces anciens DSL, le taux de taxe se chiffrait entre 0,72$ par 100$ d’évaluation à 0,86$ par 100$ d’évaluation selon le quartier.

Jolain Doiron, conseiller du quartier 3, qui comprend les anciens DSL de Saint-Pons, de Rivière-à-la-Truite, de Benoit, de Saumarez, de Saint-Irenée et d’Alderwood, était en faveur d’une légère hausse.

«Pour une personne avec une maison évaluée à 100 000$, c’est environ 20$ de plus par année, donc 1,66$ par mois, ce n’est pas astronomique. Je sais que pour certains, la moindre augmentation est significative et je sympathise avec ces gens-là, mais au niveau de la municipalité, il faut parfois prendre des choix déchirants. Si on veut continuer à offrir des services de qualité, on doit augmenter (les taxes). On a un aréna, une piscine et plusieurs autres infrastructures sportives.»

Sans hausse, Jolain Doiron envisage un avenir morose pour sa municipalité.

«On va peut-être devenir un simple village tranquille avec rien à offrir à ses citoyens.»

De l’autre côté de la médaille, Chantal Mazerolle, du quartier 1 (Sainte-Rose, Six Roads et Four Roads), souhaitait maintenir le statu quo afin de ne pas imposer une nouvelle hausse.

«Ce qui me dérange, c’est que je remarque que la hausse de 2% équivaut aux dons que la municipalité donne. Si l’argent était pour l’infrastructure, la rénovation, je n’aurais pas de problème, mais on va chercher dans les poches des citoyens pour donner à des organismes. Ça n’aide pas la municipalité du tout.»

Le conseiller Brian L. Comeau a voté contre les deux propositions. Les raisons sont complexes, mais elles concernent des engagements retrouvés dans le rapport final d’Ensemble vers l’avenir, qui a été derrière le regroupement de 2013. Une promesse se rapportant à l’écart des revenus d’impôt foncier entre les quartiers urbains et ruraux est au coeur de son objection.

En raison de ce refus, le comité des finances municipal devra se réunir de nouveau au début de janvier pour trouver un compromis.

«Il va falloir revenir en janvier avec une réunion priorité des finances pour parler des options qui s’offrent à nous. En principe, il nous faut un budget avant le 20 janvier, sinon le ministre pourrait nous même imposer un budget avec une hausse ou pas du taux de taxe», dit Denis Losier, maire de Tracadie.