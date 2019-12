Un jeu interactif pour mieux comprendre la fragilité du saumon

Un outil éducatif visant à informer jeunes et moins jeunes à propos du cycle de vie du saumon de l’Atlantique vient d’être mis à la disposition du grand public sans frais sur le web.

L’initiative émane du Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council (GMRC), organisme voué à la recherche et la protection du saumon de l’Atlantique et qui regroupe les communautés autochtones de Listuguj, d’Eel River Bar et de Pabineau.

Dans les faits, il s’agit d’un jeu interactif et éducatif sur le cycle de vie du saumon basé sur le livre Ma première prise. L’outil est d’ailleurs disponible dans trois langues, soit français, anglais et mi’gmaw.

«C’est destiné surtout aux jeunes afin de les sensibiliser au saumon et à son écosystème. On parle de son habitat et des risques auxquels le saumon fait face tout au long de son cycle de vie. L’objectif derrière cela est que les utilisateurs soient conscients de la fragilité de la ressource afin de mieux en prendre soin, aujourd’hui et à l’avenir», explique Carole-Anne Gillis, scientifique au sein du GRMC, qui soutient qu’il s’agit ici d’un outil pédagogique intéressant.

«Le jeu en soi est une nouvelle façon de livrer la matière. On invite d’ailleurs les enseignants à ne pas se gêner pour l’utiliser puisqu’il est disponible gratuitement», indique-t-elle.

Elle note que ce jeu cadrerait parfaitement bien avec le nouveau Centre d’expérience de la rivière Restigouche, endroit qui cherche à mettre en valeur cette ressource.

Partenariat entre Ingenium (Musées de la science et de la technologie du Canada), la région du Golfe du ministère des Pêches et des Océans du Canada et la

direction de l’éducation des Premières nations du Nouveau-Brunswick, le jeu a été créé par First Mobile Education. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler le modèle de certains jeux éducatifs que l’on retrouve à l’Aquarium et Centre marin du N.-B., à Shippagan.

Celui-ci arrive à point, soit tout juste avant la fin de 2019, année internationale du saumon atlantique tel que décrété par l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord. C’est cet organisme qui a d’ailleurs financé en partie ce jeu.

Le cycle du saumon peut être joué directement sur notre site Web à l’adresse http://www.gmrc.ca/salmon-game