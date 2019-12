Une page Facebook pour donner et recevoir dans la région Chaleur

Les plaisirs de donner, recevoir et réutiliser. Voici ce qu’a voulu promouvoir la jeune Bianca Doucet, en créant le groupe Facebook «Une Communauté Généreuse».

En seulement une semaine, plus de 220 membres se sont joints à l’initiative.

Le concept est simple, explique Mme Doucet. Le groupe est un endroit où les gens de la région Chaleur peuvent offrirent et recevoir gratuitement des biens ou des services.

«Les gens peuvent donner des cadeaux de seconde main, mais aussi le don de soi en offrant, par exemple, son temps pour tondre la pelouse, déblayer la neige, garder des enfants ou même conduire quelqu’un à un rendez-vous.»

Déjà, quelques bons samaritains se sont portés volontaires pour accompagner un citoyen dans le besoin à l’épicerie ou encore au centre commercial pour compléter ses courses de Noël.

D’autres se sont montrés intéressés de partager des bons d’achat, des coupons et des articles divers comme des vêtements ou des équipements de sports.

«Cet été, j’aimerais bien voir les gens partager leur surplus de légumes frais et de plantes», a ajouté la jeune femme.

Les membres ne sont pas limités à ce qu’ils peuvent offrir, à condition bien sûr que les «cadeaux» soient raisonnables. Mme Doucet rappelle que ceux-ci doivent obligatoirement être gratuits.

«Le but est de donner à la communauté. Par contre, j’ai décidé de permettre les échanges afin que ce soit plus intéressant.»

Mme Doucet ajoute que le partage est aussi une excellente manière de réduire le gaspillage.

Elle explique que ce genre de groupe existe déjà ailleurs et gagne de plus en plus de terrain au sein du mouvement Zéro Déchet.

Pour trouver le groupe sur le réseau Facebook, tapez Bathurst and Surroundings: A Giving Community